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Лукашенко приказал Янчевскому следить за всеми резидентами ПВТ
Источник материала: Навiны
Администрация Парка высоких технологий (директором является Всеволод Янчевский) наделяется полномочиями по контролю за деятельностью резидентов ПВТ, осуществляющих финансовые операции. Это предусмотрено подписанными 18 марта декретом № 1 и указом № 111, сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.
Документы разработаны «в соответствии с решением, принятым 16 марта 2021 года на совещании у главы государства о проектах правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий».
Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков после совещания 16 марта заявил, что администрацию ПВТ предложено наделить полномочиями по контролю за деятельностью криптобирж и цифровыми знаками. По его словам, Лукашенко поддержал инициативу правительства.
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Администрация Парка высоких технологий (директором является Всеволод Янчевский) наделяется полномочиями по контролю за деятельностью резидентов ПВТ,...
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