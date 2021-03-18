Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Детские шалости. В Жодино школьники выкладывали камни на железнодорожные пути Шалости детей, но проблемы родителей. В Жодино школьники выкладывали камни на железнодорожные пути, машинисту пришлось даже остановить поезд в целях безопасности....

Шалости детей, но проблемы родителей. В Жодино школьники выкладывали камни на железнодорожные пути, машинисту пришлось даже остановить поезд в целях безопасности. Милиция нашла шутников, мальчишкам по 11 лет.Известно, что таким образом дети развлекались в центре города два дня подряд. Остановка поезда их совсем не смутила. Будем надеяться, что впредь эти дети будут выбирать другие площадки для развлечений.