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Детские шалости. В Жодино школьники выкладывали камни на железнодорожные пути

18.03.2021 22:49 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Шалости детей, но проблемы родителей. В Жодино школьники выкладывали камни на железнодорожные пути, машинисту пришлось даже остановить поезд в целях безопасности. Милиция нашла шутников, мальчишкам по 11 лет. 
Известно, что  таким образом дети развлекались в центре города два дня подряд. Остановка поезда их совсем не смутила. Будем надеяться, что впредь эти дети будут выбирать другие площадки для развлечений. 

 
 
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Шалости детей, но проблемы родителей. В Жодино школьники выкладывали камни на железнодорожные пути, машинисту пришлось даже остановить поезд в целях безопасности....
 
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