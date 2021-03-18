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Вандалы осквернили костел в Новолукомле

18.03.2021 22:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вандалы осквернили костел в Новолукомле

Вандалы осквернили католический костел в Новолукомле. Преступников удалось задержать по горячим следам. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел 18 марта, когда к правоохранителям обратился служитель костела в Новолукомле. Он рассказал о том, что ночью двое парней сломали замки в храме и, забравшись внутрь, оставили на стене оскорбительную надпись. Священник застал нарушителей на месте преступления, однако им удалось скрыться.

В течение нескольких часов правоохранителям удалось установить личности вандалов: ими оказались 20-летний местный житель и его знакомый из Минска. Ранее они также разрисовали стены в подъездах многоквартирных домов, а также городской памятник Герою Советского Союза Федору Озмителю. Накануне совершения акта вандализма молодые люди выпивали. Во время застолья хозяин квартиры вспомнил о купленных в России баллончиках с краской и предложил взять их с собой на ночную прогулку.

В настоящий момент оба нарушителя задержаны. По факту злостного хулиганства возбуждено уголовное дело.

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Теги: Минск
 
 
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Вандалы осквернили католический костел в Новолукомле. Преступников удалось задержать по горячим следам. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-секретарь МВД...
 
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