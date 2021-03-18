Смерть пациентки в Молодечненской больнице. Где правда, а где ложь? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Снова громкие заголовки в Telegram-каналах и подробности, от которых стынет кровь. В Молодеченской больнице умерла пациентка. Якобы ей не успели оказать помощь, так как все встречали важную делегацию. Только вот умолчали анонимные эксперты о существенных фактах. В итоге получился очередной фейк – фактически спекуляция на смерти. И вот это просто по-человечески понять невозможно. Что же произошло на самом деле и почему третьи сутки телефоны врачей районной больницы не умолкают?





Молодечно, улица Чкалова, 3. Центральную районную больницу здесь знает каждый. Только вот теперь медучреждение оказалось объектом для предположений и сплетен.

Пока идём, врач вспоминает: в тот день всё работало в штатном режиме. Да, 3-й корпус принимал гостей, но, тем не менее, все посты работали. В 4-м, где произошла трагедия, работали врачи, медсёстры и бригада реанимации. Всё как обычно.

Александр Шпаков, анестезиолог-реаниматолог Молодечненской центральной районной больницы: «Я находился в этот момент в корпусе, где была кардиология. Должен был там провести всё время, которое будет во время визита. И в случае необходимости оказывать помощь. Так совпало что у женщины случилось манифестация хронического заболевания. Необходимо было оказать реанимационную помощь. Позвонил доктор, который обязан дежурить. Нужно было подняться на 1 этаж и пройти по коридору».

Всё произошло примерно в 11:30. Реаниматолог оказался на месте в течение минуты. Ни кордонов, ни препятствий, никакого прорыва, как позже об этом писали авторы Telegram-каналов, которых и близко в больнице не было.

Игорь Сологуб, заместитель главного врача Молодечненской центральной районной больницы: «Женщине, находившейся в кардиологическом отделении, стало плохо. Оказывались реанимационные мероприятия в полном объёме, но, к сожалению, женщину спасти не удалось, пришлось констатировать факт смерти».

В палатах 4-го корпуса в тот день было много пациентов, некоторые до сих пор проходят лечение, вот как они вспоминают 12-е марта.

«Если бы не СМИ, мы бы и не знали. Все врачи были на месте, вот, капельницы ставили».

«Мы слышали, что спасали человека. Мы боялись выходить, чтобы не помешать. Мы просто сами видели, что врачи, медсёстры бежали, всё делали, что могли».

70-летняя пациентка была родственницей одной из сотрудниц больницы, с расспросами к ней мы приставать не стали. Как и любому человеку в такой ситуации, ей не просто, тем более, что трагедия семьи стала предметом политических игр. Под удар попали и медики, которые добросовестно и честно делали и делают свою работу.

Дарья Колядич, главный врач Молодечненской центральной районной больницы: «Работать стало сложнее, идёт атака каких-то смсок, звонков. В разных мессенджерах. Угрозы, что найдём, оскорбления, затрагивают темы преступлений. И оскорбления, даже неприлично мне их на камеру говорить».

Врачей без зазрения совести анонимные писаки с неизвестных номеров называют убийцами и грозят тюрьмой. Родственницу умершей пациентки терроризируют даже близкие, начитавшись фейковых вбросов в Telegram-каналах. Жареным сенсациям поверить куда проще, чем фактам. Такие фейки появляются едва ли не после каждой поездки Президента в больницы. Минск, Столбцы, Могилев, Витебск… Александр Лукашенко посетил с десяток «красных» зон. Только по самым скромным подсчетам, это 10-15 часов, проведенных с врачами и пациентами. И это, похоже, не даёт покоя администраторам и авторам Telegram-каналов. Им ситуация видится куда лучше с расстояния в сотни километров. Тем более бумага, в смысле интернет, всё стерпит.

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