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Смерть пациентки в Молодечненской больнице. Где правда, а где ложь? Рубрика «Антифейк»
Источник материала: ОНТ
Снова громкие заголовки в Telegram-каналах и подробности, от которых стынет кровь. В Молодеченской больнице умерла пациентка. Якобы ей не успели оказать помощь, так как все встречали важную делегацию. Только вот умолчали анонимные эксперты о существенных фактах. В итоге получился очередной фейк – фактически спекуляция на смерти. И вот это просто по-человечески понять невозможно. Что же произошло на самом деле и почему третьи сутки телефоны врачей районной больницы не умолкают?
Молодечно, улица Чкалова, 3. Центральную районную больницу здесь знает каждый. Только вот теперь медучреждение оказалось объектом для предположений и сплетен.
Пока идём, врач вспоминает: в тот день всё работало в штатном режиме. Да, 3-й корпус принимал гостей, но, тем не менее, все посты работали. В 4-м, где произошла трагедия, работали врачи, медсёстры и бригада реанимации. Всё как обычно.
Всё произошло примерно в 11:30. Реаниматолог оказался на месте в течение минуты. Ни кордонов, ни препятствий, никакого прорыва, как позже об этом писали авторы Telegram-каналов, которых и близко в больнице не было.
В палатах 4-го корпуса в тот день было много пациентов, некоторые до сих пор проходят лечение, вот как они вспоминают 12-е марта.
70-летняя пациентка была родственницей одной из сотрудниц больницы, с расспросами к ней мы приставать не стали. Как и любому человеку в такой ситуации, ей не просто, тем более, что трагедия семьи стала предметом политических игр. Под удар попали и медики, которые добросовестно и честно делали и делают свою работу.
Врачей без зазрения совести анонимные писаки с неизвестных номеров называют убийцами и грозят тюрьмой. Родственницу умершей пациентки терроризируют даже близкие, начитавшись фейковых вбросов в Telegram-каналах. Жареным сенсациям поверить куда проще, чем фактам. Такие фейки появляются едва ли не после каждой поездки Президента в больницы. Минск, Столбцы, Могилев, Витебск… Александр Лукашенко посетил с десяток «красных» зон. Только по самым скромным подсчетам, это 10-15 часов, проведенных с врачами и пациентами. И это, похоже, не даёт покоя администраторам и авторам Telegram-каналов. Им ситуация видится куда лучше с расстояния в сотни километров. Тем более бумага, в смысле интернет, всё стерпит.
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Снова громкие заголовки в Telegram-каналах и подробности, от которых стынет кровь. В Молодеченской больнице умерла пациентка. Якобы ей не успели оказать помощь, так как...
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