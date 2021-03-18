Вячеслав Данилович – о «проклятых солдатах»: они проводили политику геноцида в отношении белорусов

Источник материала: ОНТ

В последние дни Беларусь всколыхнула новость о проведении акции в честь «проклятых солдат» в польской частной школе в Бресте. Эта акция – путь к разжиганию межнациональной розни, заявил ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

«Это по закону должно караться самым суровым образом. Это не просто раскол общества на словах, а уже действия, которые унижают историческую память белорусского народа, демонстрируют пренебрежение, неуважительное отношение. По сути дела, это плевок в нашу историю», – заявил историк.

Марат Марков отметил: чтобы понимать суть произошедшего, необходимо разобраться в том, кто такие «проклятые солдаты».

«Это, как правило, бывшие солдаты Армии Крайова, которые после того, как в январе 1945 года Армия Крайова была официально распущена руководством, не приняли это. Они считали, что должны любыми средствами сражаться за то, чтобы восстановить Польшу в границах 1939 года – до начала Второй мировой войны. Соответственно, территории Западной Беларуси и Западной Украины должны были вернуться опять в состав Польши. Им было все равно, что там жили в подавляющем большинстве белорусы и украинцы. Они считали, что свою цель можно достичь любыми средствами. И националистические идеи всячески продвигались. По сути, они скатились до бандитов. Уголовные преступления – это одна сторона, а второй момент – проведение политики геноцида в отношении белорусов, которые проживали и в западно-белорусских регионах, и на территории Белосточчины, где оставалось белорусское население, целые населенные пункты. И вот как раз Ромуальд Райс по прозвищу Бурый на территории Белосточчины занимался тем, что сжигал белорусские деревни и убивал белорусских крестьян, которые там жили, независимо от возраста и пола», – сказал Вячеслав Данилович.

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного».









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