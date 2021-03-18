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Ректор Академии управления при Президенте: массовой поддержки, о которой заявляли организаторы протестов, нет

18.03.2021 22:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ректор Академии управления при Президенте: массовой поддержки, о которой заявляли организаторы протестов, нет

Петицию против признания бчб-флага экстремистским подписали чуть более 100 тысяч белорусов. В то же время свыше 62% населения проголосовало за то, что публично использовать бчб-флаг нельзя. Почему реальные цифры расходятся с теми, которые озвучивают представители белорусской оппозиции? На этот вопрос в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответил историк, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович.

«Действительно реальность расходится со словами. То есть слова, которые нам озвучивают о якобы 97% и так далее не соответствуют действительности. Какие бы попытки не предпринимались, цветная революция в 2020 году в Беларуси не состоялась. Это говорит о том, что такой массовой поддержки, о которой заявляли наши протестующие, нет», – отметил историк.

Ведущий программы добавил, что с 1 марта 2021 года в силу вступил измененный Кодекс об административных правонарушениях. Согласно КоАП, теперь в Беларуси за использование негосударственной символики грозит солидный штраф. Марат Марков поинтересовался, насколько лояльны эти изменения?

«Я думаю, очень хорошо, что изменения приняты. Каждый гражданин Республики Беларусь, любой иностранный гражданин, который находится на нашей территории, должен уважать государственную символику – флаг, герб, гимн. То, что у нас утверждено законом. И любой человек обязан исполнять законы. Если люди не осознают, что есть определенное законодательство, если они по каким-то идеологическим причинам не воспринимают этот флаг, – будьте готовы понести за это ответственность. Государственная символика должна строго защищаться государственными законами», –  сказал Вячеслав Данилович.

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного».


 

 

 

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Петицию против признания бчб-флага экстремистским подписали чуть более 100 тысяч белорусов. В то же время свыше 62% населения проголосовало за то, что публично...
 
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