Вячеслав Данилович: праздновать дату 25 марта выгодно тем, кто хочет ослабления нашего государства

Источник материала: ОНТ

Гость программы «Марков. Ничего личного» историк, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович рассказал, почему именно с датой 25 марта тесно связана активизация деятельности белорусской оппозиции.

«25 марта была объявлена независимость Белорусской Народной Республики. Кто признал эту независимость? Фактически реальных государств, признавших эту независимость, не было. По факту реальным государством Белорусская Народная Республика не стала. Поэтому праздновать этот день, с моей точки зрения, как историка, удивительно. Зачем отмечать дату неудачной попытки создания независимого белорусского государства? Это выгодно, прежде всего, тем, кто хочет, чтобы неудачная попытка транслировалась и дальше. Чтобы наше государство ослаблялось. Если вспомнить древнюю мудрость – на что равняешься, в то и обращаешься. Заокеанским покровителям нашей оппозиции, очевидно, выгодно, чтобы эта дата звучала, потому что они не настроены на то, чтобы Беларусь была реальным государством, сильным, процветающим. Им нужна слабая Беларусь, которая будет исполнять указы извне», – пояснил ректор Академии управления при Президенте.

Вячеслав Данилович подчеркнул, что под бчб-флагом ничего положительного Беларуси достичь не удалось.

«Белорусская Народная Республика не стала реальным государством, Слуцкое восстание, которое проходило под этим флагом, было подавлено. Рейд генерала Булаховича тоже был подавлен Красной армией – проходил под этим же флагом. Возьмем белорусские национальные организации в Западной Беларуси, которые использовали в том числе бело-красно-белую символику. Они были подавлены польскими властями. Коллаборационисты – самый грязный, негативный момент, связанный с бело-красно-белой символикой, потому что они были пособниками нацистов, которые осуществляли геноцид белорусского народа. Был период, когда бело-красно-белый флаг был государственным в Республике Беларусь – 1991-1995 годы, до референдума. Тяжелейший период – социально-экономический кризис, общественно-политическая ситуация сложнейшая. Культура – в загоне. И позитивные изменения пошли после того, как вопрос о госсимволике абсолютно демократично был вынесен нашим Президентом на референдум, и народ высказался – символику сменили. И тогда постепенно начала налаживаться жизнь. Это не значит, что только в символике была проблема, но очень важно, какая символика стоит во главе государства, что за ней, какой исторический бэкграунд», – сказал Вячеслав Данилович.

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного».





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