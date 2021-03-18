В Белтелерадиокомпании прокомментировали просьбу поменять песню на «Евровидение»

Источник материала: ОНТ

Сегодня появилась информация о том, что организаторы «Евровидения» просят участника от Беларуси изменить свой номер. Это сообщение прокомментировали в белорусской делегации.

Якобы, «песня в её нынешнем виде не может участвовать в конкурсе». Вот так просто. Как прокомментировали это сообщение организаторы национального отбора, Европейский вещательный союз, к сожалению, не справился с давлением и предложил поменять, например, слова песни или саму песню.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании: «Учитывая наше сотрудничество с ЕВС, мы аналогичным образом предложили группе "Галасы ЗМеста" предоставить нам какой-то иной вариант. Новую песню. И сейчас, насколько я знаю, идет активно работа. Мы к этому относимся философски. Я категорически настаиваю, что это песня не имеет никакого политического контекста. Об этом говорил много и автор слов. По-моему, это понятно любому человеку, кто знаком с русским языком. Каждый трактует так, как ему выгодно. С точки зрения шоу-бизнеса, "Евровидение" – это шоу. Нам сделали одну песню-миллионник. Я думаю, что совсем скоро, через несколько дней вы услышите ещё одну песню-миллионник, которую будут слушать по всей Европе».

А вот как отреагировали сами исполнители нашумевшего хита «Я тебя научу», который в Сети буквально «побил все рекорды»: более полумиллиона просмотров на сайте песенного форума, плюс сотни тысяч на YouTube-страничке группы.

Дмитрий Бутаков, руководитель музыкальной группы «Галасы ЗМеста»: «Не допустил – значит, не допустил. Наверное, что-то там усмотрели. Хотя для меня это тайна за семью печатями. Никакой политический смысл туда не закладывался. Причем даже целенаправленно. На этом дело не остановилось. Нас ещё не исключили. В этой песне мы ничего менять не будем, а и какой смысл. Песню уже и так знают, её поют и так кругом и все. Подарим её народу».

Напомним, на прошлой неделе Европейский вещательный союз принял решение не допускать белорусскую песню к участию в «Евровидении» якобы из-за политического контекста. Правда, на вопрос, где политика, организаторы конкурса объяснить не смогли. Одобрит ли новую песню Европейский вещательный союз – узнаем совсем скоро. У группы «Галасы ЗМеста» есть время до конца марта.

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