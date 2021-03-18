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В Белтелерадиокомпании прокомментировали просьбу поменять песню на «Евровидение»
Источник материала: ОНТ
Сегодня появилась информация о том, что организаторы «Евровидения» просят участника от Беларуси изменить свой номер. Это сообщение прокомментировали в белорусской делегации.
Якобы, «песня в её нынешнем виде не может участвовать в конкурсе». Вот так просто. Как прокомментировали это сообщение организаторы национального отбора, Европейский вещательный союз, к сожалению, не справился с давлением и предложил поменять, например, слова песни или саму песню.
А вот как отреагировали сами исполнители нашумевшего хита «Я тебя научу», который в Сети буквально «побил все рекорды»: более полумиллиона просмотров на сайте песенного форума, плюс сотни тысяч на YouTube-страничке группы.
Напомним, на прошлой неделе Европейский вещательный союз принял решение не допускать белорусскую песню к участию в «Евровидении» якобы из-за политического контекста. Правда, на вопрос, где политика, организаторы конкурса объяснить не смогли. Одобрит ли новую песню Европейский вещательный союз – узнаем совсем скоро. У группы «Галасы ЗМеста» есть время до конца марта.
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Сегодня появилась информация о том, что организаторы «Евровидения» просят участника от Беларуси изменить свой номер. Это сообщение прокомментировали в...
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