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В порту Роттердама полиция нашла 4 тонны кокаина

18.03.2021 22:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В порту Роттердама полиция нашла 4 тонны кокаина

Свыше четырех тонн кокаина обнаружили правоохранители в порту Роттердама в Нидерландах. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как отмечается в сообщении, наркотики были обнаружены в контейнере, прибывшем на территорию королевства из Эквадора. Наркотики были упакованы в пластиковые мешки, спрятанные под декоративными цветами. Совокупная стоимость обнаруженного груза превышает €300 млн. 

В транспортировке нелегального груза подозревают 46-летнего гражданина Коста-Рики. Мужчина в данный момент задержан.

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Свыше четырех тонн кокаина обнаружили правоохранители в порту Роттердама в Нидерландах. Об этом сообщает БЕЛТА. Как отмечается в сообщении, наркотики были...
 
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