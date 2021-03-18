В порту Роттердама полиция нашла 4 тонны кокаина

Источник материала: ОНТ

Свыше четырех тонн кокаина обнаружили правоохранители в порту Роттердама в Нидерландах. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как отмечается в сообщении, наркотики были обнаружены в контейнере, прибывшем на территорию королевства из Эквадора. Наркотики были упакованы в пластиковые мешки, спрятанные под декоративными цветами. Совокупная стоимость обнаруженного груза превышает €300 млн.

В транспортировке нелегального груза подозревают 46-летнего гражданина Коста-Рики. Мужчина в данный момент задержан.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram