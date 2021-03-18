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В порту Роттердама полиция нашла 4 тонны кокаина
Источник материала: ОНТ
Свыше четырех тонн кокаина обнаружили правоохранители в порту Роттердама в Нидерландах. Об этом
Как отмечается в сообщении, наркотики были обнаружены в контейнере, прибывшем на территорию королевства из Эквадора. Наркотики были упакованы в пластиковые мешки, спрятанные под декоративными цветами. Совокупная стоимость обнаруженного груза превышает €300 млн.
В транспортировке нелегального груза подозревают 46-летнего гражданина Коста-Рики. Мужчина в данный момент задержан.
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Свыше четырех тонн кокаина обнаружили правоохранители в порту Роттердама в Нидерландах. Об этом сообщает БЕЛТА. Как отмечается в сообщении, наркотики были...
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