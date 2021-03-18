День Х: кто из «беглой» оппозиции готовит кровавый замес. Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Несмотря на то, что на белорусские улицы вернулось спокойствие, усиление ответственности за экстремизм и радикализм – процесс превентивный. Ведь там, где тихо, порой и скрывается опасность. Зарубежные деструктивные центры сейчас окончательно определились с повесткой, и, увы, закулисную борьбу начинает выигрывать именно радикальная группировка.





Как удачно, конечно, всё совпадает. Словно мы в курсе заранее, правда?

Вчера в эфире мы сказали, что беглые как огня боятся Дня воли и как могут дистанцируются от этой даты. И вот сегодня – то же самое: повестка уводится в сторону. Ни на одном ресурсе, ни из одного из зарубежных центров нет прямого призыва, только полунамёки, какие-то опросы, мягкие советы «делайте что-нибудь», но без конкретики. Здесь есть двойное дно. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.

Сначала – то, что на поверхности. Уже всем очевидно, что протест сошёл на нет. Настолько, что уже и они сами пишут мне, что я, мол, надоел с этими «протесты сдулись», это уже и так очевидно. И вот те, кто руководил толпой в августе, оказались в патовой ситуации: для заработка нужен конфликт на минских улицах; но если людей звать, то будет как после Всебелорусского собрания: никто не вышел, и рейтинг тех, кто позвал, стремительно упал, от Telegram-каналов массово отписываются. Вот они и ушли в полунамёки и вертятся как могут. Мол, если кто-то другой позовёт, то мы подключимся, а если призыв опять станет провалом, то мы не при делах, ещё и конкурента грохнем. Но есть и другая причина, та, которая скрыта от нас. Первое: кто сейчас готов выходить в Минске? Зеваки быстро ушли, другие поняли, что это ни к чему не приводит, и успокоились, значительная часть увидела, что их используют, какая-то часть агрессивных после 15 суток одумалась. Фактически протестное ядро в Минске сейчас – это радикально настроенные граждане. И второе.

«Беглые». В Вильнюс уехали те, кто сориентировался на Координационный совет, им гуманитарный коридор открыла Европа. В Варшаву уехали те, кто рассчитывал на поддержку Польши, и та для них открывала границы. Уехать по обоим этим направлениям могли люди или чуть умнее, или чуть изворотливее, или чуть нужнее Западу, то есть со связями. А куда поехали все остальные? Конечно, Киев. Там недорого, нет языкового барьера и давняя протестная аура.

И вот пока заточенные на дипломатию Вильнюс и Варшава «катают вату», именно киевская протестная тусовка набирает мощь. Да, я буду говорить про Майданы и попытку перенести их в Беларусь, что так не нравится украинским МИДу и СБУ. Но я докажу, что я прав.

Очень быстро, например, потенциал Киева для своего сумасшествия оценил ресторатор Вадим Прокопьев: если помните, он вообще-то собирался то в Сингапур, то в США, но нет, дальше бульвара Шевченко не добрался. Несколько месяцев назад Прокопьев, который радикалов в Украине пытается подмять под себя, передал Тихановской следующие слова.

Вадим, я сейчас буду вас цитировать: «Многие давно готовы, рискуя собой, пойти на силовое свержение Лукашенко, но им необходима моральная поддержка и призыв с вашей (то есть Тихановской) стороны. Это значит, скорее всего, и взять ответственность за кровь, но по-другому, увы, не получится». Конец цитаты. Да, Вадим, ваша подруга Карач права: часть офиса Тихановской (а ещё и часть варшавского центра) сливает протест, потому что ваш план «3/4» поверг их в шок, и даже они поняли, что вы творите. Добавлю, что Карач сегодня назвала Тихановскую предателем белорусского народа за отказ замараться в крови. Прокопьеву в январе отказали, и он начал искать новых союзников. Вчера мы говорили, что новую коалицию сколотили Ольга Карач и Игорь Макар. И объединяет их с Прокопьевым именно стремление к радикализации ситуации в Минске, крови и жертвам. И их совместные Zoom-конференции всё больше похожи на подготовку боевого плана. Начинают, впрочем, издалека.

Игорь Макар: «Моё отношение к 25 числу – то, что люди не готовы выйти один раз, последний. А то, что эта дата очень важная, и то, что людям нужно выйти – да, это нужно сделать, мы сейчас над этим работаем».

Ольга Карач: «То, с чем все согласны, уточняю ещё раз, потому что сегодня было недопонимание – это не День Х. И поэтому надо просто смириться, что 25-го кто хочет выходить – тот выходит, а кто хочет по каким-то причинам какие-то другие акции, форматы – он их проводит. Этот день и не планируется как день финальной революции. Никем, в принципе. Это просто одна из очередных акций».

День Х, если вы следили за нашими эфирами, – это давняя фраза Прокопьева, и его с Карач, и Макаром мы обязательно состыкуем в следующих выпусках. Но при чём здесь Киев? Самые агрессивные, те, кто открыто за гражданскую войну, осели именно в Киеве, и сейчас зазывают туда публичных лидеров.

«Игорь, разговаривали с Диссом, пришли к тому, что пора уже людей обучать чему-то. Дисс говорил о каких-то радиостанциях, которые они могут купить. И второе – прошу вас признать себя лидером улиц».

Игорь Макар: «Понял, я вас услышал. Да, мы согласуем этот вопрос. И по поводу того, что вы сказали, насчёт радиостанций – я Диссу давал человека, и Дисс с ним общается очень и очень плотно. Мы должны обучить именно тех людей, которые будут руководить непосредственно».

«Последний вопрос: вроде, предложение есть в Киев уехать, там сделать штаб. В принципе, некоторые люди готовы, такие как я».

Игорь Макар: «Со своей командой мы обсуждаем это, я думаю, что это сделать нужно будет».

Как, по замыслу, выглядит штаб в Киеве? Во всяком случае, версия ОНТ. Прокопьев накачивает тех, кто уже в Киеве, оттуда в Беларусь идёт и резкая риторика, и обученные люди, и, возможно, что-то ещё... Ко Дню Х подтягивается Макар, который из Киева будет руководить столкновениями с ОМОНом в Минске. А что делает Карач? Её задача – заткнуть Вильнюс и Варшаву, ведь те свой доступ к евро построили на мирных маршах и продолжают об этом говорить, чем мешают нагнетать ситуацию в нашей столице. И Карач уже фактически грохнула Тихановскую риторикой госСМИ: Светлана, – дескать, это проект Запада, с ней работать не нужно.

«Ольга, ещё тогда. Готовы ли вы выступить переговорщиком с Россией? Светлана – она уже прозападная, понятно. Вы ещё сохраняете некий нейтралитет».

Ольга Карач: «Всё будет. Да, всё будет, конечно».

Но кому-то вывести мирные марши в Минске нужно, поэтому Карач и не идёт в открытую атаку, а аккуратно всех склоняет к призывам вывода людей на улицы. И что будет? Сейчас слушайте внимательно, замечайте полутона и намёки. Вопрос: что будет на ближайшем масштабном мероприятии в Минске?

«Ну радикальные организации будут выступать?»

Игорь Макар: «Радикальные организации выступать не будут. Во всяком случае, может, мы об этом просто знать не будем».

«Хороший ответ. Это добровольное мероприятие, прийти может каждый, поэтому ответственности за них нести никто не должен».

Игорь Макар: «Да, совершенно верно».

«А насколько нам может быть близок опыт украинского Майдана в наших условиях?»

Игорь Макар: «Наверное, будет близок, но очень не хотелось бы этого. Потому что то, что было на Майдане – это, конечно, жуть. Лучше, конечно, чтобы сотрудники… Щиты сложить, это будет самое правильное решение».

«А если этого не произойдёт?»

Игорь Макар: «Ну, если этого не произойдёт, то, как говорится в армии, "если не будет – значит, будет всё иначе". Будем делать исходя из складывающейся обстановки на усмотрение своё».

Игорь Макар, вы взлетели высоко в рейтинге протестных лидеров, когда врали, мол, все вокруг – безответственные, а один вы такой д’Артаньян. А на самом деле ответственность ни за кого нести не собираетесь. Вы, как и все, обманули. Макар вместе с Карач, Прокопьевым и другими гражданами готовят кровавую бойню. Это всё, как мы и говорили уже давно, будет замаскировано под мирные марши. А то, что будет на самом деле, Киев называет «другой процесс». И вторичен именно мирный марш.

«Игорь, скажите, пожалуйста, если планируется мирный марш, как я понимаю, помимо "другого процесса", да? Но если мы не уходим никуда…»

Ольга Карач: «Ребята, наш протест мирный, и то, что вы делаете – это мирно. Но то, что будет за скобками мирного протеста, – это вас не касается. Поэтому… Поверьте, милиции будет чем заниматься».

Если вам недостаточно понятно, что будет, я ещё раз повторю этот фрагмент.

Ольга Карач: «Ребята, наш протест мирный, и то, что вы делаете – это мирно. Но то, что будет за скобками мирного протеста, – это вас не касается. Поэтому… Поверьте, милиции будет чем заниматься».

Милиция, спецслужбы, госпропаганда, правительство, Президент – мы все пытаемся защитить самих же протестующих от того, чтобы их подвели под этот кровавый замес. А вы, протестующие, как слепые котята, упорно туда сунетесь. Вы нам не верили. А что сейчас скажете?.. И Вильнюс с Варшавой на пару сейчас молчат в тряпочку и никого не зовут на День воли, потому что Киев и радикальные «беглые» вышли из-под контроля и перехватили повестку. И тот, кто людей на улицу позовёт, за них и ответит. А все прекрасно понимают, что будет жарко. Кровь выгодна им всем, брать это на себя все боятся. Вот они все и молчат.

Невероятные, вы довольны? Находились с цветочками? А сейчас ждите ягодки.

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