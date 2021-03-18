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День Х: кто из «беглой» оппозиции готовит кровавый замес. Рубрика «Будет дополнено»
Источник материала: ОНТ
Несмотря на то, что на белорусские улицы вернулось спокойствие, усиление ответственности за экстремизм и радикализм – процесс превентивный. Ведь там, где тихо, порой и скрывается опасность. Зарубежные деструктивные центры сейчас окончательно определились с повесткой, и, увы, закулисную борьбу начинает выигрывать именно радикальная группировка.
Как удачно, конечно, всё совпадает. Словно мы в курсе заранее, правда?
Сначала – то, что на поверхности. Уже всем очевидно, что протест сошёл на нет. Настолько, что уже и они сами пишут мне, что я, мол, надоел с этими «протесты сдулись», это уже и так очевидно. И вот те, кто руководил толпой в августе, оказались в патовой ситуации: для заработка нужен конфликт на минских улицах; но если людей звать, то будет как после Всебелорусского собрания: никто не вышел, и рейтинг тех, кто позвал, стремительно упал, от Telegram-каналов массово отписываются. Вот они и ушли в полунамёки и вертятся как могут. Мол, если кто-то другой позовёт, то мы подключимся, а если призыв опять станет провалом, то мы не при делах, ещё и конкурента грохнем. Но есть и другая причина, та, которая скрыта от нас. Первое: кто сейчас готов выходить в Минске? Зеваки быстро ушли, другие поняли, что это ни к чему не приводит, и успокоились, значительная часть увидела, что их используют, какая-то часть агрессивных после 15 суток одумалась. Фактически протестное ядро в Минске сейчас – это радикально настроенные граждане. И второе.
«Беглые». В Вильнюс уехали те, кто сориентировался на Координационный совет, им гуманитарный коридор открыла Европа. В Варшаву уехали те, кто рассчитывал на поддержку Польши, и та для них открывала границы. Уехать по обоим этим направлениям могли люди или чуть умнее, или чуть изворотливее, или чуть нужнее Западу, то есть со связями. А куда поехали все остальные? Конечно, Киев. Там недорого, нет языкового барьера и давняя протестная аура.
И вот пока заточенные на дипломатию Вильнюс и Варшава «катают вату», именно киевская протестная тусовка набирает мощь. Да, я буду говорить про Майданы и попытку перенести их в Беларусь, что так не нравится украинским МИДу и СБУ. Но я докажу, что я прав.
Очень быстро, например, потенциал Киева для своего сумасшествия оценил ресторатор Вадим Прокопьев: если помните, он вообще-то собирался то в Сингапур, то в США, но нет, дальше бульвара Шевченко не добрался. Несколько месяцев назад Прокопьев, который радикалов в Украине пытается подмять под себя, передал Тихановской следующие слова.
Вадим, я сейчас буду вас цитировать: «Многие давно готовы, рискуя собой, пойти на силовое свержение Лукашенко, но им необходима моральная поддержка и призыв с вашей (то есть Тихановской) стороны. Это значит, скорее всего, и взять ответственность за кровь, но по-другому, увы, не получится». Конец цитаты. Да, Вадим, ваша подруга Карач права: часть офиса Тихановской (а ещё и часть варшавского центра) сливает протест, потому что ваш план «3/4» поверг их в шок, и даже они поняли, что вы творите. Добавлю, что Карач сегодня назвала Тихановскую предателем белорусского народа за отказ замараться в крови. Прокопьеву в январе отказали, и он начал искать новых союзников. Вчера мы говорили, что новую коалицию сколотили Ольга Карач и Игорь Макар. И объединяет их с Прокопьевым именно стремление к радикализации ситуации в Минске, крови и жертвам. И их совместные Zoom-конференции всё больше похожи на подготовку боевого плана. Начинают, впрочем, издалека.
День Х, если вы следили за нашими эфирами, – это давняя фраза Прокопьева, и его с Карач, и Макаром мы обязательно состыкуем в следующих выпусках. Но при чём здесь Киев? Самые агрессивные, те, кто открыто за гражданскую войну, осели именно в Киеве, и сейчас зазывают туда публичных лидеров.
Как, по замыслу, выглядит штаб в Киеве? Во всяком случае, версия ОНТ. Прокопьев накачивает тех, кто уже в Киеве, оттуда в Беларусь идёт и резкая риторика, и обученные люди, и, возможно, что-то ещё... Ко Дню Х подтягивается Макар, который из Киева будет руководить столкновениями с ОМОНом в Минске. А что делает Карач? Её задача – заткнуть Вильнюс и Варшаву, ведь те свой доступ к евро построили на мирных маршах и продолжают об этом говорить, чем мешают нагнетать ситуацию в нашей столице. И Карач уже фактически грохнула Тихановскую риторикой госСМИ: Светлана, – дескать, это проект Запада, с ней работать не нужно.
Но кому-то вывести мирные марши в Минске нужно, поэтому Карач и не идёт в открытую атаку, а аккуратно всех склоняет к призывам вывода людей на улицы. И что будет? Сейчас слушайте внимательно, замечайте полутона и намёки. Вопрос: что будет на ближайшем масштабном мероприятии в Минске?
Игорь Макар, вы взлетели высоко в рейтинге протестных лидеров, когда врали, мол, все вокруг – безответственные, а один вы такой д’Артаньян. А на самом деле ответственность ни за кого нести не собираетесь. Вы, как и все, обманули. Макар вместе с Карач, Прокопьевым и другими гражданами готовят кровавую бойню. Это всё, как мы и говорили уже давно, будет замаскировано под мирные марши. А то, что будет на самом деле, Киев называет «другой процесс». И вторичен именно мирный марш.
Если вам недостаточно понятно, что будет, я ещё раз повторю этот фрагмент.
Милиция, спецслужбы, госпропаганда, правительство, Президент – мы все пытаемся защитить самих же протестующих от того, чтобы их подвели под этот кровавый замес. А вы, протестующие, как слепые котята, упорно туда сунетесь. Вы нам не верили. А что сейчас скажете?.. И Вильнюс с Варшавой на пару сейчас молчат в тряпочку и никого не зовут на День воли, потому что Киев и радикальные «беглые» вышли из-под контроля и перехватили повестку. И тот, кто людей на улицу позовёт, за них и ответит. А все прекрасно понимают, что будет жарко. Кровь выгодна им всем, брать это на себя все боятся. Вот они все и молчат.
Невероятные, вы довольны? Находились с цветочками? А сейчас ждите ягодки.
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Несмотря на то, что на белорусские улицы вернулось спокойствие, усиление ответственности за экстремизм и радикализм – процесс превентивный. Ведь там, где тихо,...
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