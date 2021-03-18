Лукашенко: Вот эти вбросы в интернет – персональные данные, угрозы семьям, детям – это должно вырезаться каленым железом

Источник материала: ОНТ

Закон и порядок. Эти понятия – важнейшие для любого государства – неразрывно связаны между собой: от соблюдения одного напрямую зависит второе. И от того, насколько эффективно будут работать законы, во многом зависит спокойствие в обществе. А запрос граждан на сохранение мира в стране сегодня актуален как никогда.





Соответствие правовой системы современным вызовам обсуждали на совещании у Президента чуть больше месяца назад, первые выводы сделаны – и сегодня во Дворце Независимости состоялся детальный разговор о совершенствовании законодательных актов для обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка.

Корректировка необходима по всем направлениям – от уголовного до трудового и прочего законодательства. Это комплексный процесс, дело не одного дня – работа была инициирована давно и ведётся поступательно. Речь не об ужесточении законов. Общество должно знать, по каким правилам и нормам предстоит жить. Чёткое понимание ответственности, а также разъяснительная работа позволяют предупредить некоторые правонарушения. Отсюда и декриминализация по отдельным статьям.

Журналисты, которые постоянно работают во Дворце Независимости, могли испытать чувство дежавю, встречая участников совещания. Да и состав людей в погонах (присутствовал практически весь силовой блок) подтвердил догадки: нынешняя встреча – не что иное, как продолжение разговора, которое Александр Лукашенко провел в конце января. И тогда, и сейчас в центре внимания – национальная безопасность.

Безусловно, белорусы имеют право на спокойную жизнь и безопасность. А значит, закон должен молниеносно реагировать на действия тех, кто в этом праве им отказывает.

Здесь должен работать простой принцип. За незначительные нарушения по незнанию – ответственность ослабят. Простой пример. Перешел дорогу не там (с кем не бывает) – за такой проступок, вероятно, будет предупреждение. Но если под нарушения ПДД маскируют другие действия – то же сознательное перекрытие дорог с флагами наперевес – то и отвечать придется по строгости новых правил. Ощущение, что «всё можно» и «ничего за это не будет», должно исчезнуть.

Блокировка проспектов в прошлом году стала протестным трендом во многом из-за видимой безнаказанности. И хотя после бурной политической осени зимой протесты пошли на спад, то сегодня их лидеры стараются подогреть настроения в обществе, чтобы весной вывести людей на улицы. Да, после событий конца года у белорусов выработался определенный иммунитет ко лжи и фейкам. Но технологии манипулирования сознанием и настроениями масс по-прежнему работают в полную силу. Именно поэтому Александр Лукашенко ориентирует разработчиков действовать на опережение.

В пример Президент привел скорость реакции российского руководства, где сделали выводы из белорусских событий, подготовились и не дали распространиться незаконной протестной волне. Там законы приняли загодя – и против пропаганды экстремизма, и против призывов к насилию. Это позволило весьма эффективно сначала обезопасить информационное поле, затем купировать протестные акции.

И если при первой встрече были выработаны генеральные векторы по обновлению законодательства, то в этот раз проекты рассматривали с учетом их дошлифовки. В обновляемом пакете – более 10 законопроектов. Это и правки в Уголовный Кодекс, и ревизия закона об экстремизме, и принятие закона о недопущении героизации нацизма, и усиление защиты персональных данных.

Что касается персональных данных, то здесь вполне можно обратиться к опыту передовых демократий. Такой совет Александр Лукашенко дал еще во время первого обсуждения. В той же Франции после выступления «желтых жилетов», давления на полицию и других элементов расшатывания государственности принят жесткий и бескомпромиссный Закон с патриотичным названием об «Укреплении республиканских принципов». И вот его некоторые статьи:

«До 5 лет тюрьмы и до 75 тысяч евро штрафа за угрозы, насилие или любой другой акт устрашения по отношению к любому госслужащему. До 3 лет тюрьмы и 45 тысяч евро штрафа за угрозу жизни другого лица путем распространения информации, позволяющей его идентифицировать и узнать место проживания».

Под эту статью, если бы она действовала в Беларуси, попали бы админы Telegram-каналов, которые размещали личные данные сотрудников милиции, депутатов, врачей, преподавателей, журналистов. Цель – травля людей, которые потом сталкиваются с потоком грязи, угроз и оскорблений. В Беларуси вскоре появится барьер ответственности за подобные факты.

Как отметил Игорь Сергеенко, на площадках Администрации Президента и Совбеза были созданы две рабочие группы. Одна занималась совершенствованием Кодекса по вопросам уголовной ответственности, вторая координировала деятельность по корректировке законодательства в сфере общественной безопасности. Эксперты подробно проанализировали Уголовный кодекс страны. По сути, это продолжение работы по совершенствованию всей нормативной базы – после ревизии КоАПа и ПИКоАПа настал черед Уголовного кодекса. Он не станет ни жестче, ни более мягким – просто его актуализируют. Например, предлагается убрать 10 статей и 24 состава преступлений. Некоторые носят формальный характер, в других предусмотрены иные меры воздействия (к примеру, вред окружающей среде можно будет возместить финансово), нетяжкие преступления перейдут в категорию административных.

Ключевая инициатива Генеральной прокуратуры – усиление ответственности за экстремистскую деятельность. Здесь разработчики учли международный опыт и российский в том числе.

Также надзорный орган готов инициировать возбуждение уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. А совместно с парламентом Генпрокуратура подготовила проект закона, направленный на противодействие героизации нацизма. Мера назрела давно, и факт участия польского консула в акции, которая прошла в Гродно и где чествовали Ромуальда Райса, который убивал и сжигал деревни на территории современной Беларуси, – тому подтверждение.

Замглавы Совбеза анонсировал усиление борьбы с фейками. Они в цифровой век распространяются со скоростью вирусов. И за слова в печатном или электронном виде придется отвечать. Врать – нагло и намеренно – станет себе дороже.

Что касается трудового законодательства, то здесь будут изменения, которые касаются забастовок. Точнее явлений, которые под них маскируются, но не имеют с ними ничего общего.

Разработаны также новации в сфере адвокатской деятельности. Предусматривается, например, упразднение обязательного трехлетнего стажа по юридической специальности для лиц, которые намереваются стать адвокатами. Будет расширен перечень категорий, по которым адвокатские услуги будут оказываться за счет коллегии адвокатов.

Весь комплекс законопроектов будет направлен в Парламент, чтобы депутаты их рассмотрели уже в эту весеннюю сессию. При этом Александр Лукашенко ориентировал разработчиков на широкое освещение новшеств, чтобы люди знали и понимали, какая ответственность предусмотрена за несоблюдение законов.

Фото: БЕЛТА

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