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В ЕС признали безопасность вакцины AstraZeneca

18.03.2021 22:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В ЕС признали безопасность вакцины AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину от COVID-19 британско-шведского производителя AstraZeneca безопасной, несмотря на ранее появившиеся сообщения о возникновения тромбоза у некоторых пациентов, получивших вакцину. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Комитет пришел к четкому научному выводу, что это безопасная и эффективная вакцина, защищает людей от COVID-19», – заявила исполнительный директор агентства Эмер Кук.

Как отметила директор, специалистам агентства не удалось установить какой-либо связи между возникавшими осложнениями и качеством препарата. Хотя полностью исключать возможности наличия подобной связи все же нельзя. В связи с этим директор подчеркнула, что тщательное изучение действия вакцины и её возможных побочных эффектов будет продолжено.

Напомним, ранее ряд стран ЕС приняли решение о временной приостановке использования вакцины AstraZeneca. Произошло это после появления сообщений о возникших у получивших вакцину людей тромбах.

Окончательное решение относительно безопасности вакцины AstraZeneca 19 марта должна вынести ВОЗ.

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Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину от COVID-19 британско-шведского производителя AstraZeneca безопасной, несмотря на ранее появившиеся...
 
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