Skoda провела премьеру нового кроссовера Kushaq

Источник материала: Tut.by

Очередной кроссовер Skoda, который расширяет модельный ряд компании после Kamiq, Karoq и Kodiaq, был представлен накануне в Индии — имя ему Kushaq (в переводе с санскрита «король, император»).





Новинка является серийным воплощением прошлогоднего концепта Vision IN, который Skoda показала на автошоу в Нью-Дели. Разработка кроссовера велась в технологическом центре Skoda в Пуне — на предприятии в том же городе налаживается и серийный выпуск модели. В основу Kushaq легла платформа MQB-A0 IN — специально адаптированный (то есть удешевленный) для рынка Индии вариант глобальной архитектуры MQB-A0. Длина Kushaq достигает 4,22 м, ширина — 1,76 м, а между осями у автомобиля насчитывается 2,65 м. Из прочих озвученных параметров — 18,8 см дорожного просвета и багажник в 385 л, объем которого можно увеличить до 1405 л, сложив задние сиденья.





Из особенностей внешности — резко очерченные двухсекционные фары, рельефный передний бампер и корма с L-образными фонарями, обрамленная удлиненным спойлером на крыше сверху. Центральный элемент интерьера Kushaq — дисплей мультимедиасистемы диагональю 7 или 10 дюймов в зависимости от версии.









В «базе» у кроссовера есть кондиционер и фронтальные подушки безопасности, а в самых дорогих комплектациях будут частичная отделка салона кожей, вентилируемые передние сиденья, атмосферная подсветка, сенсорная панель управления климат-контролем, шесть подушек безопасности, система бесключевого доступа, беспроводная зарядка для смартфона и круиз-контроль.





В гамме двигателей — бензиновые TSI объемом 1 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). Младший мотор агрегатируется с 6-ступенчатыми «механикой» или «автоматом», старший идет в паре с «механикой» или 7-ступенчатым «роботом». Привод — передний.





Kushaq стал первой моделью Skoda, созданной в рамках стратегии India 2.0. Согласно ей, в Индии под марками Skoda и Volkswagen предусмотрен запуск производства еще трех моделей.