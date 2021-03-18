Лукашенко утвердил инвестпрограмму на 2021 год. Что построят в регионах?

Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко своим указом утвердил Государственную инвестиционную программу на 2021 год, сообщает его пресс-служба. Читайте, на что пойдут деньги.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В программу включено 102 объекта. На них предполагается направить 664,2 миллиона рублей (включая 105 млн из государственного целевого фонда национального развития)

В соответствии с программой на 2021 год намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 28 объектов и ввести в эксплуатацию 48 объектов.

В 2021 году планируется завершить строительство средних школ в Барановичах, Столбцах, Бобруйске, детских садов в Молодечно и Фаниполе, а также поселке Дружный Пуховичского района. В Островце же хотят построить автовокзал, жилой дом для работников учреждений образования и полигон твердых бытовых отходов.

Предусматривается завершение реконструкции физкультурно-оздоровительных комплексов в Орше и агрогородке Бабиничи Оршанского района, а также киноконцертного зала «Островец», корпуса детского оздоровительного лагеря «Планета» в Минском районе и других объектов.