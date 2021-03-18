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222 дня белорусы борются за свободу
Источник материала: Хартия'97
222 дня белорусы борются за свободу
По всей Беларуси продолжаются акции протеста.
По всей Беларуси продолжаются акции протеста. Активисты дворовых инициатив обсуждают планы и подготовку ко Дню Воли.
На фото Берёзовка, Борисов, Вилейка, Колодищи, Пружаны, Минск (Серебрянка, Лебяжий, Шабаны, Смена).
Фото опубликовал телеграм-канал
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По всей Беларуси продолжаются акции протеста.
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