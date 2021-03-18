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Цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель

19.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель

  • 18.03.2021, 23:03
Цена нефти Brent опустилась ниже за баррель

В последний раз она была ниже этой отметки 12 февраля.

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила снижение до 9% и опустилась ниже $62 за баррель, до $61,45, свидетельствуют данные торговой площадки на 22:35 по Минску.

В последний раз цена Brent была ниже $62 за баррель 12 февраля 2021 года.

Стоимость фьючерса нефти WTI теряет 8,86% и находится на отметке $58,9 за баррель.

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Теги: Минск
 
 
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В последний раз она была ниже этой отметки 12 февраля.
 
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