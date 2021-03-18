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Белорусы начали обратный отсчет

19.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы начали обратный отсчет

  • 18.03.2021, 23:01
Белорусы начали обратный отсчет

До Дня Воли осталось семь дней.

Беларусь просыпается от зимней спячки и начинает обратный отсчёт

Ратомка, Серебрянка, Шабаны, Вольный Запад, Смена, Велозавод, Лебяжий, Колодищи-Полигон, Брест Южный, Пружаны, белорусы Киева — все они вышли сегодня напомнить, что до Дня Воли осталось ровно 7 дней.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал Нехта.









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Теги: Брест
 
 
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До Дня Воли осталось семь дней.
 
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