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В США инициируют назначение нового спецпредставителя по Украине

19.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В США инициируют назначение нового спецпредставителя по Украине

  • 18.03.2021, 22:48
В США инициируют назначение нового спецпредставителя по Украине

Должность вакантна с сентября 2019 года.

Председатель комитета по иностранным делам Сената США Боб Менендез, его заместитель Джим Риш и еще ряд сенаторов предложили рассмотреть Акт о партнерстве в области безопасности Украины. Этот документ поощряет Администрацию США назначить нового спецпредставителя по Украине, передает zn.ua.

Проект закона предусматривает предложения о дипломатической поддержке Украины, назначение специального представителя США по вопросам Украины, в том числе, который являлся бы также посредником по переговорам в "Нормандском формате".

"Эта законодательная инициатива помогает сохранить наше стратегическое партнерство, одновременно продвигая интересы национальной безопасности США", - заявил сенатор Крис Мерфи.

Также "в Украине были бы рады приветствовать назначение специального посланника США для участия в переговорах в "Нормандском формате" для достижения мира на Донбассе".

Роль спецпредставителя США в Украине выполнял Курт Волкер, который в сентябре 2019 подал в отставку.

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