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В США инициируют назначение нового спецпредставителя по Украине
Источник материала: Хартия'97
В США инициируют назначение нового спецпредставителя по Украине
Должность вакантна с сентября 2019 года.
Председатель комитета по иностранным делам Сената США Боб Менендез, его заместитель Джим Риш и еще ряд сенаторов предложили рассмотреть Акт о партнерстве в области безопасности Украины. Этот документ поощряет Администрацию США назначить нового спецпредставителя по Украине, передает
Проект закона предусматривает предложения о дипломатической поддержке Украины, назначение специального представителя США по вопросам Украины, в том числе, который являлся бы также посредником по переговорам в "Нормандском формате".
"Эта законодательная инициатива помогает сохранить наше стратегическое партнерство, одновременно продвигая интересы национальной безопасности США", - заявил сенатор Крис Мерфи.
Также "в Украине были бы рады приветствовать назначение специального посланника США для участия в переговорах в "Нормандском формате" для достижения мира на Донбассе".
Роль спецпредставителя США в Украине выполнял Курт Волкер, который в сентябре 2019 подал в отставку.
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Должность вакантна с сентября 2019 года.
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