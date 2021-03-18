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Девочка белорусского происхождения восхитила жюри на детском конкурсе в Германии
Источник материала: Хартия'97
Девочка белорусского происхождения восхитила жюри на детском конкурсе в Германии
Песня могилевской группы прозвучала на детском конкурсе The Voice Kids.
Песня группы Iowa, которая происходит из Могилёва, прозвучала на немецком детском конкурсе The Voice Kids. Исполнила её певица Катарина.
Кстати, девочка тоже имеет белорусское происхождение.
Жюри понравились и песня, и исполнительница.
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Песня могилевской группы прозвучала на детском конкурсе The Voice Kids.
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