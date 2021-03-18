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Девочка белорусского происхождения восхитила жюри на детском конкурсе в Германии

19.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Девочка белорусского происхождения восхитила жюри на детском конкурсе в Германии

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  • 18.03.2021, 22:44
  • 2,662
Девочка белорусского происхождения восхитила жюри на детском конкурсе в Германии
Кадр из видео

Песня могилевской группы прозвучала на детском конкурсе The Voice Kids.

Песня группы Iowa, которая происходит из Могилёва, прозвучала на немецком детском конкурсе The Voice Kids. Исполнила её певица Катарина.

Кстати, девочка тоже имеет белорусское происхождение.

Жюри понравились и песня, и исполнительница.

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Песня могилевской группы прозвучала на детском конкурсе The Voice Kids.
 
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