Источник материала: Хартия'97

Конец толерантности Аббас Галлямов

18.03.2021, 22:35

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Аббас Галлямов

Тут-то внутренняя политика и отомстит Кремлю за многолетнее пренебрежение ею.

Российская пропаганда так долго критиковала Америку за нетолерантность, что американский президент на эту толерантность решил наплевать...

А если серьезно, то представляется, что наши власти оказались в ловушке. Они ведь не могут на такие выпады не реагировать. Глядя на многочисленные возмущённые посты единороссов и прочих околовластных общественников, ты понимаешь, что система сейчас напряглась сверх всякой меры. А что если американцы каждый день будут что-то такое говорить? Наши в ответ будут стрелять из всех пропагандистских орудий, так ведь? А народ наш и так от внешней политики устал, так что нетрудно предсказать, как он на эту перманентную кремлевскую истерику отреагирует. Он просто принципиально откажется международными отношениями интересоваться.

И все - останется наш режим наедине с политикой внутренней. Где ни иногаентов нет, ни зарубежного финансирования оппозиции, ни-че-го. Одна коррупция, деградирующая экономика, падающий уровень жизни и авторитаризм.

Вот тут-то внутренняя политика и отомстит Кремлю за многолетнее пренебрежение ею.

Аббас Галлямов, Facebook

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