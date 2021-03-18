ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Конец толерантности

19.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Конец толерантности

  • Аббас Галлямов
  • 18.03.2021, 22:35
  • 2,908
Конец толерантности
Аббас Галлямов

Тут-то внутренняя политика и отомстит Кремлю за многолетнее пренебрежение ею.

Российская пропаганда так долго критиковала Америку за нетолерантность, что американский президент на эту толерантность решил наплевать...

А если серьезно, то представляется, что наши власти оказались в ловушке. Они ведь не могут на такие выпады не реагировать. Глядя на многочисленные возмущённые посты единороссов и прочих околовластных общественников, ты понимаешь, что система сейчас напряглась сверх всякой меры. А что если американцы каждый день будут что-то такое говорить? Наши в ответ будут стрелять из всех пропагандистских орудий, так ведь? А народ наш и так от внешней политики устал, так что нетрудно предсказать, как он на эту перманентную кремлевскую истерику отреагирует. Он просто принципиально откажется международными отношениями интересоваться.

И все - останется наш режим наедине с политикой внутренней. Где ни иногаентов нет, ни зарубежного финансирования оппозиции, ни-че-го. Одна коррупция, деградирующая экономика, падающий уровень жизни и авторитаризм.

Вот тут-то внутренняя политика и отомстит Кремлю за многолетнее пренебрежение ею.

Аббас Галлямов, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тут-то внутренняя политика и отомстит Кремлю за многолетнее пренебрежение ею.
 
Новости дня
Новости разные
 
Отважные девушки Ангарской вышли на марш
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by