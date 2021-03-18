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Bloomberg: США намерены заблокировать «Северный поток-2»
Источник материала: Хартия'97
Bloomberg: США намерены заблокировать «Северный поток-2»
Вашингтон рассматривает дополнительные санкции.
Администрация Джо Байдена рассматривает возможность дополнительных санкций, чтобы заблокировать проект строительства трубопровода «Северный поток-2», пишет
Под санкции может попасть и страховая компания, работающая с кораблями, задействованными в строительстве в Балтийском море, а также другие организации, сообщили собеседники агентства на условиях анонимности.
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Вашингтон рассматривает дополнительные санкции.
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