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Заряд энергии: минчане с файерами вышли на марш

19.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Заряд энергии: минчане с файерами вышли на марш

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  • 18.03.2021, 21:58
  • 3,650
Заряд энергии: минчане с файерами вышли на марш
иллюстрационное Фото

Акции в преддверии Дня Воли проходят по всей стране.

Минчане из Фрунзенского района встречают весну яркими маршами с файерами и дымовыми шашками.

Соседи поддерживают протестующих национальными флагами.

В Боровлянах сегодня выстроились в цепь солидарности. Автомобилисты поддерживали протестующих гудками.

Шабаны, Бобруйск, Березовка и Лебяжий также на акциях солидарности.





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Акции в преддверии Дня Воли проходят по всей стране.
 
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