Источник материала: Хартия'97

Заряд энергии: минчане с файерами вышли на марш 2 18.03.2021, 21:58

3,650

иллюстрационное Фото

Акции в преддверии Дня Воли проходят по всей стране.

Минчане из Фрунзенского района встречают весну яркими маршами с файерами и дымовыми шашками.

Соседи поддерживают протестующих национальными флагами.

В Боровлянах сегодня выстроились в цепь солидарности. Автомобилисты поддерживали протестующих гудками.

Шабаны, Бобруйск, Березовка и Лебяжий также на акциях солидарности.

















Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .