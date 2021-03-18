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Заряд энергии: минчане с файерами вышли на марш
Источник материала: Хартия'97
Заряд энергии: минчане с файерами вышли на марш
Акции в преддверии Дня Воли проходят по всей стране.
Минчане из Фрунзенского района встречают весну яркими маршами с файерами и дымовыми шашками.
Соседи поддерживают протестующих национальными флагами.
В Боровлянах сегодня выстроились в цепь солидарности. Автомобилисты поддерживали протестующих гудками.
Шабаны, Бобруйск, Березовка и Лебяжий также на акциях солидарности.
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Акции в преддверии Дня Воли проходят по всей стране.
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