|
Миссия США в ОБСЕ поддержала инициативу Светланы Тихановской
Источник материала: АФН
Миссия США в ОБСЕ поддержала заявление Тихановской о голосовании за мирное решение кризиса путем диалога и призвала Лукашенко и представителей режима принять ее предложение о старте переговоров.
«США с гордостью поддерживают сегодняшний призыв к диалогу между властями, Координационным советом и представителями гражданского общества. США благодарят шведского председателя ОБСЕ за предложение организовать национальный диалог между властями Беларуси и теми, кто призывает к демократии и соблюдению прав человека», - говорится в сообщении в телеграм-канале Светланы Тихановской.
Миссия также призвала партнеров и союзников США поддержать беларусский народ в его борьбе за свободу и демократию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Миссия США в ОБСЕ поддержала заявление Тихановской о голосовании за мирное решение кризиса путем диалога и призвала Лукашенко и представителей режима принять ее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)