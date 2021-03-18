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"Вы хочете песен - их есть у меня". Иван Эйсмонт обещает новый вариант от "Галасы ЗМеста"

19.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Претендент от Беларуси на участие в "Евровидении" готовит новую песню для подачи заявки, сообщил телеканал "ОНТ" со ссылкой на председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта в четверг.

"Учитывая наше сотрудничество с ЕВС, мы аналогичным образом предложили группе "Галасы ЗМеста" предоставить нам какой-то иной вариант. Новую песню. И сейчас, насколько я знаю, идет активно работа", - рассказал Эйсмонт.



"Нам сделали одну песню-миллионник. Я думаю, что совсем скоро, через несколько дней вы услышите ещё одну песню-миллионник, которую будут слушать по всей Европе", - цитирует interfax.by

Председатель Белтелерадиокомпании подчеркнул, что категорически настаивает на отсутствии какого-либо политического подтекста у ранее представленной песни. 
Как сообщалось, участниками "Евровидения" от Беларуси в этом году была выбрана группа "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя" ("I'll Teach You"). Однако Европейский вещательный союз (ЕВС) счел заявку от Беларуси не соответствующей правилам конкурса и не допустил песню к участию в конкурсе.

В ЕВС заявили о том, что песня "ставит неполитический характер конкурса под сомнение" и "рискует подорвать репутацию песенного конкурса "Евровидение". ЕВС известил белорусскую сторону о том, что "песня в существующем варианте не может участвовать в "Евровидении", а невыполнение требования может привести к дисквалификации белорусского участника.
 
Позже, общаясь с журналистами после участия в спортивном празднике "Минская лыжня", президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможной замене песни для конкурса "Евровидение".
 
 
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Претендент от Беларуси на участие в "Евровидении" готовит новую песню для подачи заявки, сообщил телеканал "ОНТ" со ссылкой на председателя Белтелерадиокомпании...
 
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