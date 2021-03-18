|
И рыбку съесть, и на лошадке покататься здесь не получится. Топовый боксер получал заряд энергии от Лукашенко, но захотел честных выборов
Источник материала: Партизан
И ему срезали зарплату в 8 раз! Пишет рэп, мог стать футболистом, после выборов выбесил тяжа из России.
Лучший боксер Беларуси получал заряд энергии от Лукашенко, но захотел честных выборов – и ему срезали зарплату в 8 раз
Пишет рэп, мог стать футболистом, после выборов выбесил тяжа из России.
Дмитрий Асанов – топовый беларусский боксер. Он трижды выигрывал чемпионат Европы, брал золото и серебро Европейских игр, бронзу чемпионата мира. Успехи Дмитрия отмечали на самом высоком государственном уровне. После победы на Евроиграх в Минске поздравление Асанову направлял Александр Лукашенко, который отметил «бойцовские качества и грамотно выстроенную стратегию» спортсмена,
Правда, респекты сверху не заставили бойца молчать о жести, которая начала твориться в стране после 9 августа. Уроженец Молодечно, который сейчас живет в Новой Боровой, одним из первых вписался за честные выборы, осудив насилие силовиков. Он даже был готов выйти в ринг с российским тяжеловесом Михаилом Кокляевым, который неуважительно высказался о беларусских протестах.
Этого боксера хвалил Лукашенко, но он возмущен жестью после выборов – смело говорит и готов драться с россиянином в 2,5 раза больше себя
Александр Ивулин пришел на тренировку к Асанову, чтобы снять новый выпуск «ЧестнОКа».
Почему Дмитрий вписался против насилия и как познакомился с Никитой Кривцовым и Алексеем Кудиным? Чем закончилась история с Кокляевым? Как удалось получить заряд энергии от Лукашенко до того, как это стало мейнстримом? Реально ли выжить в Новой Боровой без воды? Ответы на эти вопросы, а также крутые истории про Александра Усика, Энтони Джошуа и беларусский рэп ждут вас в новом ролике на самом популярном YouTube-канале об отечественном спорте.
Ну что, вперед!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И рыбку съесть, и на лошадке покататься здесь не получится. Топовый боксер получал заряд энергии от Лукашенко, но захотел честных выборов
И ему срезали зарплату в 8 раз! Пишет рэп, мог стать футболистом, после выборов выбесил тяжа из России.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)