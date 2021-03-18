И рыбку съесть, и на лошадке покататься здесь не получится. Топовый боксер получал заряд энергии от Лукашенко, но захотел честных выборов

Лучший боксер Беларуси получал заряд энергии от Лукашенко, но захотел честных выборов – и ему срезали зарплату в 8 раз

Пишет рэп, мог стать футболистом, после выборов выбесил тяжа из России.





пишет by.tribuna.com Дмитрий Асанов – топовый беларусский боксер. Он трижды выигрывал чемпионат Европы, брал золото и серебро Европейских игр, бронзу чемпионата мира. Успехи Дмитрия отмечали на самом высоком государственном уровне. После победы на Евроиграх в Минске поздравление Асанову направлял Александр Лукашенко, который отметил «бойцовские качества и грамотно выстроенную стратегию» спортсмена,by.tribuna.com





Правда, респекты сверху не заставили бойца молчать о жести, которая начала твориться в стране после 9 августа. Уроженец Молодечно, который сейчас живет в Новой Боровой, одним из первых вписался за честные выборы, осудив насилие силовиков. Он даже был готов выйти в ринг с российским тяжеловесом Михаилом Кокляевым, который неуважительно высказался о беларусских протестах.





Этого боксера хвалил Лукашенко, но он возмущен жестью после выборов – смело говорит и готов драться с россиянином в 2,5 раза больше себя





Александр Ивулин пришел на тренировку к Асанову, чтобы снять новый выпуск «ЧестнОКа».





Почему Дмитрий вписался против насилия и как познакомился с Никитой Кривцовым и Алексеем Кудиным? Чем закончилась история с Кокляевым? Как удалось получить заряд энергии от Лукашенко до того, как это стало мейнстримом? Реально ли выжить в Новой Боровой без воды? Ответы на эти вопросы, а также крутые истории про Александра Усика, Энтони Джошуа и беларусский рэп ждут вас в новом ролике на самом популярном YouTube-канале об отечественном спорте.





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