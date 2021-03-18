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В Дзержинске задержали 9 человек. Среди них есть семейные пары
Источник материала: Партизан
В Дзержинске Минской области прошли задержания протестующих, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в четверг.
"Сотрудники управления по Минской области ГУБОПиК МВД вышли на шестерых мужчин и трех женщин из Дзержинска в возрасте от 31 до 53 лет, которые участвовали в протестах. Среди них две семейные пары. У задержанных проведены обыски: изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и незарегистрированная символика", -
Также уточнила, что все задержанные " состояли в деструктивных телеграмм-чатах ( основной "Дзержинск City"). Составлены протоколы, проведены профбеседы.
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В Дзержинске Минской области прошли задержания протестующих, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в четверг.
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