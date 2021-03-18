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Неизвестные осквернили костел в Новолукомле

19.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ночь с 17 на 18 марта неизвестные проникли в костел Святой Марии Магдалены в Новолукомле и оставили там оскорбительные надписи.

Ночью шум в здании услышал настоятель (костел соединен с плебанией). Он попытался выяснить, что происходит, но неизвестные успели скрыться. Настоятель вызвал милицию, сообщает catholicnwews.by.

Милиция установила личности вандалов. Ими оказались 20-летний местный житель и его друг из Минска. Молодые люди распивали алкоголь, а затем житель Новолукомля вспомнил, что у него есть баллончики с краской. Приятели отправились с ними в город. Кроме костела, они разрисовали памятник Федору Озмителю, стены подъезда и нескольких домов, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.


Скриншот видео МВД

перевод reform.by
 
Теги: Минск
 
 
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В ночь с 17 на 18 марта неизвестные проникли в костел Святой Марии Магдалены в Новолукомле и оставили там оскорбительные надписи.
 
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