«Руководство» РПТС попросило генпрокурора отпустить ранее задержанного «зампредседателя» партии Шоломицкого

Соответствующее письмо опубликовано в телеграм-канале РПТС.





пишет politring.com Сообщается, что Шоломицкий был задержан сотрудниками ГУБОПиК МВД 16 февраля в рамках расследования дела о коррупции директора универмага ГУМ. Как отмечает «руководство» партии, он «не имеет и никогда не имел отношения к универмагу ГУМ»,politring.com





«В качестве заместителя председателя РПТС Шоломицкий осуществляет огромную работу по противодействию деструктивным оппозиционным движениям, которые стремятся изменить государственное устройство Беларуси и нанести ущерб ее экономике, и содействию правоохранительным органам. Актив РПТС готов за него поручится и выражает твердую уверенность , что задержание Шоломицкого является следствием недоразумения. РПТС просит вас оказать содействие в его освобождении под подписку о невыезде, чтобы он имел возможность предоставить доказательства в защиту своего честного имени», - говорится в письме.

Напомним, что информагентство «БелТА» опубликовало заявление о том, что на политисполкоме РПТС за нарушение устава партии, угрозы и давление на председателя политсилы большинством голосов было принято решение об исключении пятерых членов РПТС, включая бывшего руководителя Минской городской организации Александра Степанова. Председатель РПТС Василий Заднепряный прокомментировал происходящее, заявив, что информация о его исключении из партии является абсурдным. Однако, вскоре на сайте Минюста появилась информация о том, что и.о. председателя политсилы назначен Степанов.