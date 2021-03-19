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«Милан» и «Тоттенхэм» вылетели из Лиги Европы

19.03.2021 06:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Итальянский «Милан» и английский «Тоттенхэм» вылетели из Лиги Европы на стадии 1/8 финала.


Reuters

«Милан» после гостевой ничьи с «Манчестер Юнайтед» проиграл дома английскому клубу со счетом 0:1. Единственный мяч в начале второго тайма забил Поль Погба.

Что касается «Тоттенхэма», то клуб Жозе Моуринью умудрился растерять преимущество в два гола над загребским «Динамо» и пропустил еще один мяч в дополнительное время. Хорваты выиграли 3:0 и вышли в четвертьфинал.

Другие результаты 1/8 финала:

«Арсенал» — «Олимпиакос» — 0:1 (первая игра — 3:1).

«Рейнджерс» — «Славия» — 0:2 (1:1).

«Мельде» — «Гранада» — 2:1 (0:2).

«Шахтер» Д — «Рома» — 1:2 (0:3).

«Вильярреал» — «Динамо» К — 2:0 (2:0).

«Янг Бойз» — «Аякс» — 0:2 (0:3).

 
 
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Итальянский «Милан» и английский «Тоттенхэм» вылетели из Лиги Европы на стадии 1/8 финала.
 
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