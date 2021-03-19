Популярная блогерша-байкер из Японии оказалась 50-летним мужчиной

Источник материала: ОНТ

В японском сегменте Twitter в последнее время широкую популярность приобрел аккаунт с ником azusagakuyuki , который, судя по опубликованным снимкам, вела молодая девушка. Однако, как выяснилось, в действительности на фото был запечатлен 50-летний байкер, использовавший фильтры для фото.

В Twitter мужчина представлялся женским именем Ясуко, а сам аккаунт в основном был посвящен мотоспорту и работе с байком «девушки». Аккаунт быстро набирал популярность, однако вскоре мужчина начал допускать ошибки, и поклонники заподозрили неладное. Так, на одном из фото они заметили, что рука «блогерши» подозрительно похожа на мужскую. На некоторых фото он «промахивался» с формой зубов, искажая улыбку своей героини. Кроме того, он никогда не публиковал видеозаписей. Окончательно обман раскрылся, когда на другом фото поклонники увидели отражение мужчины в боковом зеркале мотоцикла.

В последствии мужчину нашли журналисты японского телеканала Nippon TV и предложили ему сняться в одном из телешоу канала. Мужчина согласился и в ходе развлекательного шоу показал свое настоящее лицо, а также назвал свое имя – Шинго Мураками.

Как пояснил Мураками, притвориться девушкой он решил из-за того, что у него было бы куда больше шансов прославиться в образе красивой молодой девушки, нежели «пожилого дяди». Впрочем, основная часть поклонников поддержала Мураками, отметив искусность его превращения.

Менять внешность мужчине удавалось благодаря «фильтрам красоты» в FaceApp. Уже после телешоу японец опубликовал одно фото без фильтров, однако вскоре он вернулся к старому формату и продолжил размещать посты от лица молодой девушки.

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