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Организатор церемонии Олимпиады потерял работу из-за шутки о женщине
Источник материала: Партизан
Хироси Сасаки обидел бодипозитивщицу и лишился поста.
Фото: krasnoyarsk.bezformata.com
Организатор церемонии Олимпийских игр в Токио Хироси Сасаки неудачно высказался об артистке и потерял свой пост,
Сасаки предложил 33-летней японской бодипозитивной артистке Наоми Ватанабэ на церемонии открытия игр спуститься с неба в костюме свиньи. Ее выступление чиновник предложил назвать Olympig (pig в переводе с английского — свинья).
Идею сочли демонстрирующей пренебрежение к женщинам. 66-летнего чиновника заставили извиниться. После этого Сасаки пришлос подать в отставку.
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Хироси Сасаки обидел бодипозитивщицу и лишился поста.
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