Неблагоприятная весна испытает сельское хозяйство Беларуси и ее экономику

В 2021 году март ожидался теплее обычного, но получилось с точностью до наоборот. Если в прошлом году в это время аграрии уже засеяли около 30% площадей, то в текущем на белорусских полях пока конь не валялся. Сельхозпроизводители ждут тепла и признаются, что посевную нынешнем году придется проводить в рекордно короткие сроки. Впрочем, потерь в любом случае не миновать и это не какая-то случайность, а закономерность, на которую обращают внимание во всем мире, но почему-то игнорируют в Беларуси.





18 марта ФАО опубликовало новый доклад, в котором делается анализ потерь мировой экономики от стихийных бедствий. Как отмечается в документе, никогда в истории человечества агропродовольственные системы не сталкивались с таким множеством новых, беспрецедентных угроз, в числе которых крупные пожары, экстремальные погодные явления, необычно масштабное нашествие пустынной саранчи и такие новые биологические угрозы, как пандемия COVID-19.





«Все эти бедствия не только приводят к гибели людей, они оказывают разрушительное воздействие на сельскохозяйственные источники средств к существованию и вызывают каскад негативных экономических последствий на уровне домохозяйств, общин, стран и регионов», - отмечается в докладе.





Согласно данным ФАО, среднегодовое число стихийных бедствий сегодня более чем в три раза выше, чем было в 1970-е и 1980-е годы. При этом, 63% ущерба от этих бедствий приходится именно на сельское хозяйство. Только за 2008-2018 годы ущерб мировой экономики от стихийных бедствий составил 108 млрд долларов, причем, основные потери несут страны с низким и средним уровнем дохода, к которым относится и Беларусь.





«Последствия бедствий носят повсеместный характер и требуют незамедлительных мер для того, чтобы лучше оценить и понять их динамику и вести работу по их сдерживанию и минимизации с помощью комплексных и инновационных подходов. Никогда раньше такие действия не были столь важными и неотложными», - заявил Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй в предисловии к докладу.





Сейчас весь мир объединяется, чтобы минимизировать последствия от изменения климата и растущего количества стихийных бедствий, в которым уже относят не только ураганы, засухи, но также и затянувшиеся или неожиданные холода.





Как отмечается в докладе, «инвестиции в развитие устойчивости к внешним воздействиям и снижение рисков бедствий, в особенности в сбор данных и их анализ для принятия научно обоснованных мер, приобретают первостепенное значение для обеспечения важной роли сельского хозяйства в достижении устойчивого будущего». При этом комплексные меры реагирования и межотраслевое взаимодействие имеют ключевое значение для действий по ликвидации последствий бедствий.





"Странам следует внедрять комплексный, системный и многоотраслевой подход к управлению рисками, позволяющий прогнозировать и предупреждать риски бедствий в сельском хозяйстве, а также готовиться к ним и бороться с их последствиями. Применяемые стратегии должны учитывать не только природные риски, но и угрозы антропогенного и биологического характера, такие как пандемия COVID-19, и опираться на понимание системной и взаимозависимой природы рисков", - говорят эксперты. И вот тут у Беларуси тоже непаханное поле.





Какая ситуация в Беларуси?





С одной стороны, в белорусское сельское хозяйство не так страдает от стихийных бедствий, как, например, в странах Африки. У нас нет нашествий саранчи, да и засухи особой – тоже. Даже если засуха и случается, то на этот случай в нас есть Александр Лукашенко, у которого если попросить дождь, то непременно его получишь. Но все же и наше сельское хозяйство несет потери от капризов все более непредсказуемой погоды. Никаких особых инноваций мы тут не внедрили, а потери компенсировались постоянными бюджетными дотациями за счет других сфер экономики, а также за счет простых налогоплательщиков. Кроме того, и мировой кооперации Беларусь до недавнего времени принимала активное участие. Сейчас ситуация совершенно иная.





Во-первых, бюджет Беларуси трещит по швам и такой широкой финансовой поддержки сельскому хозяйству, какая была ранее, в любом случае уже не будет. Иными словами, успеют белорусские хозяйства посеяться или нет в текущую весну, как проведут посевную, - в любом случае, большинству из них придется разбираться со своими проблемами самим. При этом еще и летом погода может преподнести сюрпризы.





Во-вторых, нынешняя белорусская власть порвала практически все свои связи с мировым сообществом и сегодня не может рассчитывать на его помощь. Ни тебе грантов, ни кредитов, ни международных программ помощи – ничего. Мы теперь сами по себе, пока власть не сменится.





В-третьих, альтернативных внутренних ресурсов у нас теперь тоже нет. Теоретически, конечно, можно еще раз распихать убыточные СХП по прибыльным государственным и даже частным предприятиям. Но таких сейчас в разы меньше, чем было ранее, да и частный бизнес на это больше не пойдет по ряду вполне объективных, в том числе и политических причин.





А ведь ФАО в своем докладе указал, что «помимо обеспечения эффективного институционального управления, важно развивать практику государственно-частного партнерства для удовлетворения насущных потребностей в инвестициях, позволяющих повысить устойчивость сельского хозяйства перед лицом бедствий и изменения климата». А с этим в Беларуси на данный момент совсем плохо. Поэтому сейчас каждый каприз погоды и тем более стихийное бедствие, будут иметь для белорусских аграриев куда более серьезные последствия. Если добавить сюда увеличивающуюся с каждым днем зависимость от России, у которой очень агрессивное аграрное лобби, то ситуация выглядит совсем плохо. Поэтому может получиться и так, что мы не сможем продать даже то, что смогли все же вырастить.