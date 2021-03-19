пишет DW. Так в Польше называют участников послевоенного антикоммунистического подполья, боровшихся за независимость страны. Уже десять лет, начиная с 2011 года, в Польше 1 марта отмечается Национальный день памяти "отверженных солдат". Памятное мероприятие, прошедшее в конце февраля в учреждении под названием "Польская школа" в Бресте, организованное Форумом польских локальных инициатив, посвящалось "отверженным солдатам",DW. Так в Польше называют участников послевоенного антикоммунистического подполья, боровшихся за независимость страны. Уже десять лет, начиная с 2011 года, в Польше 1 марта отмечается Национальный день памяти "отверженных солдат".





Как памятное мероприятие привело к высылке дипломатов





По официальной версии, во время мероприятия в Бресте героями назвали бойцов отряда под командованием Ромуальда Райса (по прозвищу Бурый). По его приказу в 1946 году были сожжены несколько деревень и убиты десятки мирных православных жителей белорусских сел на востоке Польши. Власти Беларуси считают Райса военным преступником, а действия его отряда - геноцидом.





Поэтому прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту "героизации военных преступников". В надзорном ведомстве усмотрели, что при проведении мероприятия совершались "умышленные действия по реабилитации нацизма", что подпадает под статью 130 Уголовного кодекса РБ.





Больше всего белорусские власти возмутил факт присутствия на мероприятии консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка. По настоянию МИД Беларуси ему было предложено покинуть территорию страны. Министерство иностранных дел Польши "в ответ на враждебные и неоправданные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте" объявило персоной нон грата дипломата посольства Беларуси в Варшаве. После этого уже МИД Беларуси сообщил, что выдворяет из страны руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно



Провокация против "Польской школы". Для пропаганды?





Жителей Бреста, хорошо знакомых с деятельностью "Польской школы", такое развитие событий очень удивило. "Подобные мероприятия проходят в этом учреждении уже несколько лет, раньше никаких замечаний от властей не было", - рассказывает Александр, чей внук посещает курсы польского языка. Брестчанин сомневается, что на встрече звучали песни и стихи, прославляющие Ромуальда Райса, и не исключает, что вся история могла стать намеренной провокацией.





Брестский журналист и краевед Николай Александров обращает внимание, что "Польская школа" не является общеобразовательным учреждением, а созданная при ней харцерская дружина носит имя Рышарда Снарского - уроженца Бреста, ставшего узником ГУЛАГа. Три года назад участники этого объединения совершили путешествие в Воркуту, чтобы почтить память Снарского и других репрессированных брестских поляков.





"Я полагаю, что как раз Рышарда Снарского с его воркутинскими соратниками и вспоминают на таких мероприятиях, связанных с историей Бреста", - убежден Николай Александров. По его словам, пока реакция белорусской государственной пропаганды подкреплена только "гражданским негодованием" по поводу прославления Райса, но не приводятся конкретные высказывания с этого мероприятия.





Проверки в польских образовательных центрах





Похожей версии придерживается и временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский. В интервью порталу tut.by дипломат отметил, что мероприятие в "Польской школе" в Бресте не имело никакого отношения к имени Ромуальда Райса (Бурого). "Его имя на той встрече даже не упоминалось. Мы это тщательно проверяли, если бы было по-другому, наш консул просто не участвовал бы в такой встрече", - заявил Мартин Войцеховский.





Тем не менее вслед за возбуждением уголовного дела в Бресте были задержаны соучредитель "Польской школы" Александр Наводничий и ее директор Анна Панишева. Накануне задержания в своем видеообращении, которое появилось в социальных сетях, Панишева назвала обвинения надуманными и предположила, что их цель - ликвидация школы. "Во время командировки я узнаю, что наша школа, оказывается, проводит пропаганду национальной и религиозной розни. У меня в голове не укладывается, как можно было применить к нашей школе такие слова", - заявила Анна Панишева.





Теперь директор брестской "Польской школы" Панишева и Александр Наводничий находятся в следственном изоляторе, а саму школу за последние дни посетили не только представители прокуратуры, но и проверяющие из других ведомств - санитарной службы, МЧС и отдела идеологии. Кроме того, проверки начались в аналогичных учреждениях в других городах Беларуси: следователи интересуются, какие мероприятия проводятся в польских образовательных центрах, приглашают ли на них дипломатов и представителей местных властей.





Кто разрешил провластный пикет у консульства Польши





Обращает на себя внимание и тот факт, что в день, когда в Бресте задержали директора "Польской школы", возле здания Генерального консульства Польши в этом городе ветераны и активисты провластных организаций провели пикет, направленный против "героизации нацизма".





Согласно белорусскому законодательству, организация пикетов и других массовых мероприятий у зданий дипломатических учреждений не допускается. Однако силовые структуры никак не отреагировали на состоявшуюся акцию.





"Я думаю, что в той ситуации, которая сложилась в Беларуси после выборов, действующей власти выгодно нагнетать антипольские настроения в обществе", - считает житель Бреста Александр. По его мнению, поскольку не получилось напугать граждан Беларуси внешней угрозой, якобы исходящей от страны-соседки, то теперь виновными могут назначить местных представителей польского национального меньшинства.