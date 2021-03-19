Ленточный - дороже на 3 тысячи. Посчитали стоимость разных фундаментов для одного и того же дома

Источник материала: Tut.by

«Тема фундамента является самой спорной темой в строительстве домов», — считает архитектор Алексей Колесков. Специально для REALTY.TUT.BY он подготовил большой и основательный материал, который поможет частному застройщику сориентироваться в выборе типа основания для дома, а также понять порядок цифр в графе «стоимость». Алексей сравнил стоимость самых распространенных типов фундаментов на примере одного проекта.

«Примерка» фундамента по стоимости



Алексей Колесков Архитектор Руководитель международной архитектурной мастерской «МойДом.BY». Выпускник БНТУ с профессиональным стажем более 20 лет. Действующий аттестованный главный архитектор проекта (высшая квалификация архитектора) и главный инженер проектов. Ведет блог колесков.бел.

Разговоров о том, какой фундамент предпочтителен , много: одни признают только ленточный и сторонятся новых технологий, другие — только свайно-ростверковый, потому что он дешевле. Но задача застройщика всегда одна — выбрать оптимальный вариант.

Фундамент должен быть надежным, долговечным, и все решения должны приниматься с учетом экономической целесообразности, — говорит Алексей Колесков. — Кстати, с последним пунктом все сложнее — вроде как многие понимают это, но по факту просто беда. При неверном выборе типа фундамента, без качественного проекта, без геологии, тем более доверившись случайным строителям, у которых и понятия нет о том, как правильно делать другие типы фундаментов, а не только ленточный.



Проект двухэтажного дома. Фото: moydom.by

Закономерно, что есть большой риск, что на каком-нибудь этапе пойдет что-то не так. Цена ошибки достаточно велика, ведь на фундаменте стоит не только вся «коробка» дома, но и, образно, все деньги, что у вас есть. Рисковать, с ходу доверившись сомнительным советчикам, крайне безрассудно. Тип фундамента выбирают, исходя из величины нагрузок на него, сопротивления грунта, уклона участка строительства, геологии грунта, экономической целесообразности и других факторов.

— К сожалению, в стройке скорость — не самый важный параметр, говорит Алексей. Нужно точно знать, что именно строить, и быть уверенным в выбранном решении. Прежде чем перечислять типы фундамента, рекомендую понять одно: только грамотный проектировщик (а лучше вкупе со строителем) может на основании всех данных грамотно подобрать необходимый тип фундамента именно для вашего участка.

Алексей сравнил стоимость самых распространенных типов фундаментов на примере популярного проекта двухэтажного дома без подвала общей площадью 171 м². Его габариты — 10,5×10,4 метра с террасами.

— Мой давний партнер-строитель согласился посчитать стоимость устройства основных типов фундамента, включая работу и материалы, говорит он. — Участок для расчета взяли условно в Колодищах, где рельеф в основном ровный, грунт — песок. Расчетное пятно застройки — 132 м², общая длина стен (ребер) фундамента — 53,5 метра. Каждый фундамент посчитан с черновым полом. Многие сравнивают тот же плитный фундамент со свайно-ростверковым без черновой стяжки — это некорректное сравнение, поэтому плиту нужно сравнивать с фундаментом, который имеет черновую стяжку, как правило, 80…100 мм.

Смета: ленточный фундамент

Ленточный фундамент возводят в основном под дома с каменными стенами (бетонные, блочные, кирпичные) и дома с бетонными перекрытиями. Его закладывают под все наружные и внутренние несущие стены. Этот тип используют для возведения под домом подвала, гаража или цокольного этажа. Его выбирают еще в случае, когда цоколь выполняет роль подпорной стенки для грунта. Фундамент залегает ниже глубины промерзания пучинистого грунта (если низ фундамента заложить выше глубины промерзания, то его просто выдавит промерзший грунт — мороз увеличивает объем воды в грунте).

Фото: vfstroy.ru

Этот тип фундамента считается чуть ли не самым надежным для дома любой формы, веса и площади, но зачастую экономически нецелесообразен. Плюсами такого вида фундамента являются относительная простота его изготовления и надежность, в которую верят все.

— Я бы сказал, слепо верят, потому что он не является самым лучшим вариантом для всех типов грунтов. В песчаном грунте считаю ленточный фундамент абсолютно бесполезным, так как в песках вода вообще не задерживается, а значит, никакого пучения быть там не может. Что касается ленточного фундамента в глиняном грунте, то такое решение также считаю бесполезным: вода все равно заполнит «чашу» (траншею) для фундамента, и, поверьте, ничего хорошего из этого тандема не выйдет. Основание фундамента всегда будет в воде. Тем более стяжка пола обычно не завязана с лентой, поэтому полы из-за разности нагрузок «играют».

Мелко заглубленную фундаментную ленту (МЗФЛ) Алексей Колесков рассматривает как что-то среднее между ленточным фундаментом и плитным.



Фото: greathouse.su

— Он представляет собой монолитную железобетонную балку на песчаной подушке, — говорит он. — Для возведения такого типа фундамента требуется меньше материала, чем для ленточного. У такого фундамента есть один большой минус — из-за несвязанности ленты, скорее всего, будет неравномерная осадка фундамента, которая непременно приведет к трещинам. К тому же при неравномерных осадках дома будет так же, как и в ленточном, «играть» пол относительно фундамента и стен, так как он не будет завязан с фундаментом. Такой тип фундамента может подойти для одноэтажных домов, но не более, я бы не рисковал и связал бы это все плитой. Логичнее сразу делать ребристую плиту.

Итак, переходим к расчетам ленточного фундамента со стяжкой чернового пола (толщиной 80 мм) для нашего условного дома в Колодищах.

Он имеет следующие параметры: лента толщиной 300 мм, высотой 2000 мм, с пятой (расширением) внизу 500−600 мм.

Материалы посчитаны по актуальным на 18 марта 2021 года ценам. Их общая стоимость — 13 225 рублей. Вот что входит в стоимость:

• Бетон для ленты с доставкой (53 м³) по 115 рублей = 6095 рублей;

• Бетон с доставкой на полы (8 кубов) по 95 рублей = 760 рублей;

• Арматура (1,3 тонны) — 2800 рублей;

• Сетка металлическая на полы 100×100×6 — 520 рублей;

• Прочие материалы (полиэтилен, стульчики, доска, проволока, трубы…) — 800 рублей;

• Песок (6 машин) — 1800 рублей;

• Камень (1 машина) — 450 рублей.

Не забыли и про технику, которая работает не бесплатно:

• Бетононасос (4 раза) — 1600 рублей;

• Погрузчик («ТО-шка») (одна смена) — 520 рублей;

• Трактор с трамбовкой (3 смены) — 1200 рублей.

Итого по технике — 3320 рублей.

Работа строителей, включая аренду металлической опалубки: 7000 рублей.

Итого: 23 545 рублей, или 9055 долларов (по курсу 2,6) за готовый ленточный фундамент (69 долларов за м2).

Смета: свайный фундамент

К этому типу относятся буронабивные, забивные, винтовые сваи и буронабивные сваи по технологии ТИСЭ.

— Распространено такое решение: сваи шагом 1,5 м, толщиной 300 мм, глубиной 1,5 м, сверху ростверк 300×300 мм. И так для любых домов — легких, тяжелых, лишь бы хозяин платил. Все это закрепляется излюбленной фразой: «Мы всегда так делали — все стоит». Следует понимать, что, ставя дом на такой фундамент, вы прыгаете в неизвестность. К счастью, многие начали понимать, что лучше не просто больше отдать денег за фундамент, а сделать геологию, чтобы инженер-конструктор рассчитал несущую способность грунта. С таким подходом сложно будет сделать некачественную основу для будущего дома, ведь сваи будут необходимых размеров, так как заглубление сваи по СНИПу должно быть не менее 2,5 метра в плотном материковом грунте. А количество и шаг свай будет просчитан инженером-конструктором, ведь средняя стена дома, как правило, нагружена больше наружных несущих стен, и поэтому сваи должны стоять как минимум чаще. Но есть еще нюанс: геология будет сделана, предположим, в трех местах, а свай же гораздо больше, и в итоге нет гарантий, что где-то сваи не попадут в более слабый грунт, поэтому тут, конечно, риск присутствует, несмотря на точные расчеты.



Фото: sl-dom.com

В свою очередь, сваи бывают разные. Буронабивные — пожалуй, самый распространенный вид фундамента среди свайных фундаментов.

Для его изготовления высверливают грунт специальной машиной со шнеком, затем устанавливают в отверстие арматуру и набивают (заливают) бетоном, после чего сверху монтируют ростверк (балку связывающую сваю).

Есть еще забивные сваи — железобетонные столбы, заостренные с одного конца и имеющие квадратное сечение. Наверняка вы помните, как «чудо-машина» создавала неимоверный грохот, забивая очередную сваю для многоэтажного дома, так вот, сегодня есть подобная техника на базе МАЗа, ЗИЛа и так далее. Над сваями монтируют ростверк и заливают плиту.

Затраты на технику, которая бурит (около трех метров) или забивает, — практически идентичны. Правда, нужно учитывать вибрацию от забивных свай, ведь по нормам от забиваемой сваи до строения должно быть не менее 20 метров, а это не всегда выполнимо.

Буронабивные сваи проигрывают по несущей способности забивным за счет того, что при бурении свай разрыхляется грунт и осыпается в лунку. Как следствие, снизу нет должной опоры, свая работает только на трение, поэтому делать сваи 1,5 метра и считать, что при большой нагрузке все будет хорошо, — несколько самонадеянно. Такая система будет работать только при условии того, что ростверк будет включен в работу, то есть лежать на утрамбованной ПГС. А вот под забивной сваей, произведенной по заводским технологиям, грунт уплотнен гораздо лучше.



Забивка свай на участке Алексея Колескова. Фото из архива



Устройство ростверка Алексея Колескова. Фото из архива

Винтовые сваи — это трубы с винтом на конце, их вкручивают в землю как шуруп, а потом ставят на них конструкцию. Достоинством данного вида фундамента является быстрота возведения, а также то, что не требуется выполнения земляных работ. Свайный фундамент под дачу 60−80 м кв. можно поставить за пару дней.

Минусом можно обозначить конечный срок службы — он определяется скоростью коррозионного разрушения лопастей свай.

— Сама технология проста и понятна, у меня на даче под каркасный домик как раз таки сделаны винтовые сваи, — говорит Алексей, — Я выбрал их только из-за того, что участок имеет уклон и сложно было бы с дороги подавать бетон. В итоге стоимость таких свай практически равна ленточному фундаменту, по крайней мере, так было 10 лет назад. Здорово тянет висячий пол — он раза в два как минимум дороже пола по грунту, конечно, при условии, что пол висит не выше 40−50 см от грунта.



Фото из архива Алексея Колескова



Фото дачи Алексея Колескова по каркасной технологии. Фото из архива

К расчету по проекту мы выбрали свайно-ростверковый фундамент с буронабивными сваями. В его составе будут армированные сваи (диаметром 300 мм, длиной 3 метра (2500 мм в грунте + 500 мм в ростверк). Плюс армированный ростверк 400×500 мм и стяжка 80 мм.

Расходы на материалы составят 9970 рублей. За эту сумму нужно купить:

• Бетон (26 м3)по 115 рублей = 2990 рублей;

• Бетон для стяжки (8 м3) по 95 рублей = 760 рублей;

• Сетка металлическая для стяжки — 570 рублей;

• Песок (6 машин) — 1800 рублей;

• Камень (1 машина) — 450 рублей;

• Прочие материалы — 800 рублей;

• Арматура (1,2 тонны) — 2600 рублей;

Техника — 3000 рублей:

• Бетононасос (3 раза) — 1200 рублей;

• «ТО-шка» (одна смена) — 520 рублей;

• Буровая машина для свай — 480 рублей;

• Трактор с трамбовкой 2 дня — 800 м.

Работа, включая аренду и установку металлической опалубки, — 5000 рублей.

Итого: 17 970 рублей, или 6911 долларов (52 доллара за м2).

Еще есть сваи по технологии ТИСЭ (технология индивидуального строительства). Это как буронабивные сваи, только выполняются с уширением в нижней части, которые позволяют увеличить несущую способность сваи. Технология была придумана еще в СССР. Фундамент ТИСЭ может быть успешно выполнен только в полутвердых и тугопластичных грунтах. Двухэтажный дом на такой тип фундамента ставить нежелательно, так как такая свая не проходит по расчетной нагрузке.



Фото: stroykarecept.ru

— Одноэтажный дом — пожалуйста. Применение буронабивных свай позволяет уменьшить объем земляных работ в сравнении с любым типом фундамента. К минусам можно отнести сложность выполнения при устройстве свай в сыпучих и текучих грунтах. Но все сводится к ростверку, который должен, по моему убеждению, лежать на ПГС (песчано-гравийной смеси), а не висеть над ним, как утверждает разработчик данной технологии. Если лень вынимать глину под ростверком, тогда ростверк должен действительно висеть, но при этом придется делать пол, который тоже не будет соприкасаться с грунтом, а значит, это уже перекрытие. В таком случае пол по грунту все же будет дешевле и надежней, чем висячий пол (перекрытие), Поэтому ТИСЭ в том виде, который задумал автор, я считаю весьма спорным решением. Если опирать ростверк на уплотненный грунт, то его уже можно включить в работу, а поскольку строители чаще всего уговаривают клиента на стяжку толщиной 100 мм сверху, то смысл свай теряется. И у меня большой вопрос по поводу целесообразности полусферы внизу сваи (расширения), так как контур опорного пятна просто невозможно повторить из-за узкой лунки, следовательно, бетон по контуру будет не армированным.

Смета: плитные фундаменты

Плитный фундамент представляет собой единую армированную плиту под всем домом, плоскую или ребристую, утепленную снизу или сверху. Это один из самых универсальных типов фундамента. Он очень часто является основанием в типовых проектах домов, так как может без особых проблем устанавливаться на всех типах грунта, исключая торф и аналогичные ему совсем слабые грунты.



Бетонирование ребристой плиты. Фото из архива Алексея Колескова

Основной ключ в плитном фундаменте — это устройство непучинистого грунта поверх пучинистого. Песчано-гравийная смесь (ПГС), которую нужно насыпать на материковый грунт, является непучинистой, поэтому нет смысла что-либо утеплять.

— Важно отвести большой объем воды, чтобы не было озера под домом, — говорит Алексей. — Существуют страшилки про размытый песок (ПГС) под плитой. Так вот, заявляю: у меня уже четыре года лежит ПГС, и ничего не смыло и не вымыло. Самое главное в устройстве плиты — создать плотное основание, утрамбовать ПГС практически до материковых свойств. Простыми трамбовочными машинками таких свойств достичь очень сложно. Самое целесообразное решение — насыпать ПГС сразу 50−70 см, потом гравия 10 см, потом снова выровнять ПГС и утрамбовать четырехтонным виброкатком или, как вариант, вибротрамбовкой весом около 700 кг. Грунт в таком случае будет 100% утрамбован как надо, так как в вышеперечисленных механизмах есть встроенный датчик уплотнения.



Уплотнение ПГС и гравия катком под основание фундамента. Фото из архива Алексея Колескова

Есть несколько разновидностей плитного фундамента — железобетонная плавающая плита и плавающая ребристая плита. Выбор зависит от нагрузки, желания заказчика, особенностей грунта, рельефа. Оба варианта можно применять как для одноэтажных, так и для двухэтажных домов, разница будет лишь в высоте отметки чистового пола над отмосткой.



Фото: stroykarecept.ru

Итак, сколько будет стоить монолитная плита толщиной 200 мм для нашего проекта?

Материалы — 11 510 рублей:

Бетон (34 м3) по 115 рублей = 3910 рублей;

Арматура (1,9 тонны) с доставкой — 3800 рублей;

Прочие материалы — 800 рублей;

ПГС (7 машин) по 300 рублей = 2100 рублей;

Камень (2 машины) по 450 рублей = 900 рублей.

Техника — 1720 рублей:

Насос — 400 рублей

«ТО-шка» (одна смена) — 520 рублей;

Трактор и трамбовка (2 дня) — 800 рублей.

Работа строителей — 5000 рублей.

Итого: 18 230 рублей, или 7011 долларов (53 доллара за м2).

— На данный момент я отдаю предпочтение плитному фундаменту, так как это не дороже, а зачастую дешевле других типов фундаментов при условии сравнения стоимости фундамента с черновым полом (стяжкой, плитой), а не простым ростверком, — говорит Алексей. — Плитный фундамент строится быстрее, проще, все заливается за один раз, а главное — происходит равномерная осадка фундамента.

Ребристая плита

Материалы — 10 305 рублей:

Бетон (27 м3) — 3105 рублей;

Арматура (1,7 тонны) — 3400 рублей;

Песок (7 машин) — 2100 рублей;

Камень (2 машины) — 900 рублей;

Прочие материалы — 800 рублей.

Техника — 1720 рублей:

Насос — 400 рублей;

«ТО-шка» (одна смена) — 520 рублей;

Трактор с трамбовкой (2 дня) — 800 рублей.

Работа строителей — 4000 рублей.

Итого: 16 025 рублей, или 6163 доллара (47 долларов за м2).

Утепленная шведская плита (УШП) обойдется дороже. Такой фундамент, как считает Алексей Колесков, имеет много минусов:

В три раза больше утеплителя, чем необходимо. «Больше, еще больше утеплителя!» — кричат маркетологи и хлопают в ладоши!

Теплый пол заложен в самой плите: если прорвет трубы, то вскрыть фундамент марки М400 очень сложно.

Очень большая инерционность плиты, переводя на обывательский язык: слишком долго набирает тепло и долго отдает, вкратце: днем жарко, ночью холодно.



УШП

Выводы

Ленточный ожидаемо вышел самым дорогим фундаментом. Что интересно, свайно-ростверковый фундамент вышел в одну стоимость с плитным фундаментом 200 мм. Обратите внимание, при практически одинаковой итоговой стоимости как отличаются цены на работы и материалы: у свайно-ростверкового материалы дешевле, а техника вышла дороже почти в два раза.

Тип фундамента Стоимость (в долларах) Ленточный 9055 (69 долларов за м2) Свайно-ростверковый 6911 (52 доллара за м2) Монолитная плита 200 мм 7011 (53 доллара за м2) Ребристая плита 6163 (47 долларов за м2)

Самым недорогим типом фундамента получилась ребристая плита. Стоит отметить, что данный расчет справедлив для нашего условного дома и его нельзя полностью применять для своей ситуации, ведь есть нюансы, которые могут значительно повлиять на конечную стоимость.



Дом архитектора Алексея Колескова. Фото из личного архива

— Каждый застройщик где-то что-то слышал, видел, у каждого есть уже свое правильное решение фундамента, — говорит Алексей Колесков. — Но я рекомендую всегда делать расчет и выбор типа фундамента с помощью инженера-конструктора, совместно с архитектором и бригадиром — такой тандем обеспечит экономически целесообразный и надежный вариант для дома вашей мечты.