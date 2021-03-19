Эротика, стендап и котики. Чем заняться в этот уик-энд?

Источник материала: Tut.by

Праздники прошли, но в выходные все еще хочется как следует оторваться? AFISHA.TUT.BY собрала в одном месте самые интересные идеи на этот уик-энд: в программе — эротика, кино, драконы, стендап, интересная еда и котики. Не будем томить: вот чем стоит заняться 19−21 марта в Минске.

Не прозевать Gastrofest



Фото: предоставлено организаторами Gastrofest. Jameson St Patrick’s Day

На прошлой неделе в Минске стартовал новый Gastrofest ко Дню святого Патрика — и уже в эти выходные он заканчивается. Но вы все еще можете попробовать один из сетов с ирландским настроением, которые подготовили заведения столицы (в этот раз их 11, перечислили их тут ). На фестивальные угощения, как и всегда, установлена фиксированная стоимость: за килограмм еды просят 18 рублей.

Во время нового Gastrofest действует предложение: при посещении трех и более заведений среди гостей будет разыгран суперприз от организаторов. Помимо всего, партнер феста Jameson раздает подарки: в телеграм-канале публикуют названия заведений, в которых при заказе сета можно получить сувенир.

Когда: все выходные

Где: в 11 заведениях Минска

Сколько: 18 рублей

Закупиться на «Горошек-маркете»



Фото: vk.com/goroshekmarket

В этих выходные мартовская ярмарка «Горошек-маркет» пройдет сразу в трех местах — и по традиции ими станут торговые центры: ТРЦ Dana Mall , ТРЦ Galleria Minsk и ТРЦ МОМО . Подбирайте, какая площадка для вас удобнее, и приходите на маркет за душевными вещицами ручной работы. В продаже — броши из полимерной глины, лавандовые саше, обложки на документы, необычный декор для дома, украшения из дерева и оргстекла, сувенирное мыло и свечи, конфеты, пряники и другая интересная еда.

Посмотреть знаменитый спектакль от СХТ



Фото: teatr.by

В четверг вечером на YouTube-канале инициативы #By_Culture показали спектакль «Дракон» столичного Современного художественного театра, в котором играет Денис Дудинский. Если вы давно хотели попасть на него в театр, пока никуда ходить не нужно: он доступен онлайн.

«Дракон» — культовая пьеса Евгения Шварца, которую на сцене СХТ поставил режиссер и художественный руководитель театра Владимир Ушаков. В Современном художественном постановку считают своей визитной карточкой. Еще два года назад представители театра делились с TUT.BY: «Это наша позиция по отношению к тому, что происходит в нашей стране и почему нужны перемены. Все театры боятся об этом говорить, а мы нет. Потому что „Дракон“ живет в каждом из нас, и его надо убить в себе». Стоит ли что-то добавлять?

Когда: уже в Сети

Где: тут

Сколько: бесплатно

Заглянуть в Музей кота



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В самом центре города уже четвертый год работает Музей кота — это пространство под 200 «квадратов», где живет десяток пушистых питомцев, которые пока не нашли для себя «хорошие руки». Обитают они в музейных интерьерах: кругом картины, фотографии, графика, статуэтки и сувениры.

До переезда в музей на Интернациональной почти все животные были бездомными. Теперь их подлечили, стерилизовали или кастрировали и готовы отдать будущим хозяевам бесплатно. Но за вход в музей придется заплатить: при покупке билета онлайн он будет стоить 6,40 рубля для детей и студентов или же 8 рублей — для взрослых.

Когда: все выходные, 11.00−20.00

Где: ул. Интернациональная, 23

Сколько: 6,40 рубля для детей и школьников, 8 рублей для взрослых (с учетом скидки от AFISHA.TUT.BY) Купить билет

Сходить на премьеру в кино — «Игры шпионов»

На этой неделе в прокат вышла драма с Бенедиктом Камбербэтчем «Игры шпионов». Впервые ленту показали на уважаемом американском фестивале независимого кино «Сандэнс» год назад. Сюжет такой: во время холодной войны Олег Пеньковский, полковник ГРУ генштаба Минобороны, выходит на связь с Гревиллом Винном, британским бизнесменом и шпионом, заинтересованном в постоянном контакте с Москвой. Разведчики договариваются о сотрудничестве, не представляя, чем оно закончится для каждого.

К слову, режиссер картины Доминик Кук рассказал , что хотел снимать фильм в Минске. Съемочная группа не могла работать в России, поэтому искала подходящие локации в белорусской столице. Однако в последнюю минуту кинематографисты не смогли получить соответствующее разрешение. Авторы неохотно отказались от съемок в Беларуси и отсняли материал с помощью голубого фона в Праге. Тем не менее в трейлере все-таки можно увидеть здание, которое сильно напоминает минский Дворец Республики.

Когда: уже в кино

Где: в кинотеатрах Минска

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Побывать на эротической выставке



Фото: ncsm.by

В Национальном центре современных искусств на Независимости, 47, открылась выставка «Японская эротическая гравюра. Сюнга», где представлено больше 60 цветных ксилографий известных японских мастеров XIX—XX веков. Выставка позволит познакомиться со смелым жанром — сюнга. Дословный перевод — «весенние картинки» — то есть гравюры эротического содержания. Они изображают обнаженные фигуры мужчин, женщин, любовников в самый сокровенный момент близости.

В выставочных залах можно будет увидеть несколько видов сюнга: как те, что дают лишь намек на эротику (абуна-э) до откровенных и детализированных гравюр, в которых почти стираются границы между эротическим искусством и табу. Экспозиция доступна все выходные дни с полудня до восьми вечера, билеты стоят по 12 рублей. На выставку зовут только тех, кому уже исполнилось 18 лет.

Когда: все выходные, 12.00−20.00

Где: Национальный центр современных искусств (пр-т Независимости, 47)

Сколько: 12 рублей — взрослые, 10 рублей — студенты дневного, 8 рублей — пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды III группы Купить билет

Посмеяться на стендап-концерте комиков из Гродно





Любите стендап? Тогда запоминайте: 20 марта на сцене Cuba Bar пройдет большой стендап-концерт комиков из Гродно с новым составом и новой программой. Порцией бодрой весенней комедии со зрителями поделятся представители Grodnostandup — движения комиков, у которых разные интересы, взгляды, возраст и опыт. Но их объединяет желание быть смешными в жанре стендап.

В числе выступающих — Андрей Фурман, Макс Романюк, Влад Хотян и Влад Бондарчук. Ребята выступали на разогреве у Дмитрия Романова, Виктора Комарова, были участниками «Comedy Баттл», фестиваля «Открытый микрофон», программы «Рассмеши комика» и различных белорусских телешоу. На концерт опытных комиков уже придется купить билет. На покупке можно сэкономить 5 рублей, если приобретать квиток онлайн на AFISHA.TUT.BY.

Когда: 20 марта, сбор гостей в 18.30, начало в 19.00

Где: Cuba Bar (ул. Мележа 5/1)

Сколько: партер — 10 рублей или столик за 15 рублей (по предпродаже на AFISHA.TUT.BY), на месте — на 5 рублей дороже Купить билет

Зачекиниться на Фестивале гигантских фонарей



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На прошлой неделе в Ботаническом саду ожили гигантские фонари — так начался фестиваль «Королевство волшебных огней», который будет длиться до конца апреля. На территории сада разместили 25 масштабных композиций, включающих в себя более 200 световых арт-объектов. Для декораций использовали тысячи диодных лампочек, несколько километров светодиодной ленты, сотни метров атласной ткани. Размеры самой большой световой фигуры — более шести метров в высоту и около 10 метров в длину.

Оживают «волшебные огни» только с приходом темноты, так что в ботаническом вас ждут после семи вечера. Представление показывают в начале каждого часа — в 20.00, 21.00 и 22.00. А в выходные на территории сада проходят еще и файер-шоу от театра огней. В общем, берите фотоаппараты и приходите фотографировать красоту.

Когда: все выходные, 19.00−23.00

Где: Ботанический сад

Сколько: от 15 рублей, льготный — от 10 рублей Купить билет

Уйти в отрыв на концерте рэпера RAM



Фото предоставлено организаторами

В эту пятницу отвести дух можно на концерте российского исполнителя RAM, он же Грязный Рамирес. Известен рэпер своим зубодробительным флоу, он работает с жанрами рэпкора и ню-метала. Рамирес становился победителем хип-хоп-баттлов на площадке Versus Battle, ему респектовал Oxxxymiron.

Теперь музыкант едет в Минск с концертом, где презентует пятый студийный альбом и исполнит свои главные хиты. Билеты на танцпол стоят 35 рублей, за место за столиком просят 55 рублей, а предложение Meet & Greet обойдется фанатам в 70 рублей. Выступление пройдет в столичном Re: Public. Организаторы уверяют: концерт 100% состоится.

Когда: 19 марта, 20.00

Где: Re:Public

Сколько: от 35 рублей Купить билет

Посмотреть фильм, который называют «событием десятилетия в супергеройском кино»



Кадр из фильма «Лига справедливости Зака Снайдера»

В Сети появился супергеройский фильм «Лига справедливости Зака Снайдера» — его выхода фанаты ждали аж четыре года. И вот почему: режиссер-эстет Зак Снайдер занялся «Лигой» еще в 2017 году, но вскоре из-за самоубийства своей дочери покинул проект. Его место занял другой американский режиссер — Джосс Уидон. Он переснял многие сцены, сделал картину более пестрой и легковесной, слегка переборщил с компьютерной графикой. Фанаты остались в ужасе и запустили петицию о том, чтобы Снайдер выпустил режиссерскую версию.

Прошло четыре года — и вот «Лигу справедливости Зака Снайдера» уже можно посмотреть онлайн. По сюжету Бэтмен объединил главных героев DC — Супермена, Чудо-женщину, Аквамена, Флэша и других — ради борьбы со злом. Главные роли исполнили голливудские звезды: Бен Аффлек, Генри Кавилл, Галь Гадот, Джаред Лето, Эзра Миллер, Рэй Фишер и другие.

Когда: уже в Сети

Где: тут

Сколько: по подписке на «КиноПоиск»

Словить ностальгию на концерте группы «Кино»



Скриншот YouTube

Концерт воссоединенной группы «Кино» пройдет в столице только 17 июня, но уже сейчас вы можете посмотреть запись закрытого выступления участников легендарного коллектива. Это часовое шоу, в котором приняли участие Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов — в свое время они входили в разные составы группы «Кино».

Трое музыкантов собрались на одной сцене спустя 30 лет после распада коллектива. Всего артисты вживую отыграли 15 композиций, в том числе «Мама, мы все тяжело больны», «В наших глазах», «Сказка», «Электричка», «Кукушка», «Мама-анархия». На концерте звучал настоящий вокал Виктора Цоя, оцифрованный со старых записей. Он же появлялся на архивных снимках на светодиодном экране.

Когда: уже в Сети

Где: тут

Сколько: бесплатно