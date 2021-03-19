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МТС предлагает примерить свой плейлист в TikTok
Источник материала: Навiны
МТС запустил челлендж в TikTok. Для участия надо записать видео с тем, как может меняться внешность человека во время прослушивания любимого плейлиста, и разместить в своем профиле TikTok с хештегом #ПримерьПлейлист.
В качестве бонуса мобильный оператор предоставит до двух месяцев бесплатного пользования сервисом МТС Music.
Для вдохновения
Кроме того, участники челленджа получат бонус — до двух месяцев бесплатного доступа к сервису МТС Music при оформлении услуги «МТС Music на месяц» на абонентский номер МТС.
При подключении музыкального сервиса впервые пользователю будет доступен бесплатный тестовый период на один месяц и месяц бонуса в рамках челленджа — эти периоды суммируются. Если абонент ранее пользовался МТС Music, необходимо возобновить подписку и выбрать услугу «МТС Music на месяц», после этого будет доступен бесплатный бонус в течение месяца.
Чтобы получить бонус, установите приложение
Музыку в сервисе можно слушать онлайн и офлайн, а еще добавлять треки и примерять образы из личных и рекомендованных плейлистов. При прослушивании музыки с номера МТС, на который подключена услуга, интернет-трафик не списывается.
Подробные правила челленджа —
СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" УНП 800013732
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МТС запустил челлендж в TikTok. Для участия надо записать видео с тем, как может меняться внешность человека во время прослушивания любимого плейлиста, и разместить в...
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