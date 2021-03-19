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МТС предлагает примерить свой плейлист в TikTok

19.03.2021 07:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

МТС запустил челлендж в TikTok. Для участия надо записать видео с тем, как может меняться внешность человека во время прослушивания любимого плейлиста, и разместить в своем профиле TikTok с хештегом #ПримерьПлейлист.

МТС предлагает примерить свой плейлист в TikTok

В качестве бонуса мобильный оператор предоставит до двух месяцев бесплатного пользования сервисом МТС Music.

Для вдохновения переходите на страницу челленджа в TikTok, чтобы изучить примеры и придумать образ. После этого надо записать собственное видео под официальный трек, указанный на странице челленджа. В видео нужно показать, как вы обычно слушаете музыку, и как ваша внешность может меняться в соответствии с любимым музыкальным направлением.

Кроме того, участники челленджа получат бонус — до двух месяцев бесплатного доступа к сервису МТС Music при оформлении услуги «МТС Music на месяц» на абонентский номер МТС.

При подключении музыкального сервиса впервые пользователю будет доступен бесплатный тестовый период на один месяц и месяц бонуса в рамках челленджа — эти периоды суммируются. Если абонент ранее пользовался МТС Music, необходимо возобновить подписку и выбрать услугу «МТС Music на месяц», после этого будет доступен бесплатный бонус в течение месяца.

Чтобы получить бонус, установите приложение МТС Music, выберите услугу «МТС Music на месяц» и отправьте USSD-код *722# с номера МТС. Активировать предложение нужно до 10.04.2021 г.

Музыку в сервисе можно слушать онлайн и офлайн, а еще добавлять треки и примерять образы из личных и рекомендованных плейлистов. При прослушивании музыки с номера МТС, на который подключена услуга, интернет-трафик не списывается.

Подробные правила челленджа — здесь.

 

 

СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" УНП 800013732

МТС предлагает примерить свой плейлист в TikTok

 
 
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МТС запустил челлендж в TikTok. Для участия надо записать видео с тем, как может меняться внешность человека во время прослушивания любимого плейлиста, и разместить в...
 
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