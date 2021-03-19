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Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

19.03.2021 07:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В гонке за титул Лиги Европы УЕФА осталось восемь команд.

Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

Накануне прошли ответные матчи стадии 1/8 финала:

«Мольде» — «Гранада» — 2:1 (первый матч 0:2);

«Шахтер» — «Рома» — 1:2 (0:3);   

«Арсенал» — «Олимпиакос» — 0:1 (3:1);

«Динамо» (З) — «Тоттенхэм» — 3:0 ДВ (0:2);

«Рейнджерс» — «Славия» — 0:2 (1:1);  

«Милан» — «Манчестер Юнайтед»  — 0:1 (1:1);  

«Янг Бойз» — «Аякс» — 0:2 (0:3); 

«Вильярреал» — «Динамо» (К) — 2:0 (2:0).

Жеребьевка стадии ¼ финала пройдет сегодня.

 
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В гонке за титул Лиги Европы УЕФА осталось восемь команд.
 
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