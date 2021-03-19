ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко утвердил государственную инвестиционную программу

19.03.2021 07:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Указом Александра Лукашенко утверждена Государственная инвестиционная программа на 2021 год.

Лукашенко утвердил государственную инвестиционную программу

На финансирование 102 объектов, включенных в документ, предполагается направить 664,2 млн рублей, в том числе за счет государственных капитальных вложений — 399,5 млн, средств государственного целевого фонда национального развития — 105 млн.

Намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 28 объектов, ввести в эксплуатацию 48 объектов.

Планируется завершить строительство средних школ в Барановичах, Столбцах, Бобруйске, детских дошкольных учреждений в Молодечно и Фаниполе, поселке Дружный Пуховичского района, автовокзала, жилого дома для работников учреждений образования, полигона твердых бытовых отходов в Островце.

Справка БелаПАН. Государственная инвестиционная программа на 2020 год была утверждена 20 декабря 2019-го (581 млн рублей, 107 объектов), на 2019 год — 21 февраля того же года (511 млн рублей, 113 объектов).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Указом Александра Лукашенко утверждена Государственная инвестиционная программа на 2021 год.
 
Новости дня
Новости разные
 
Скандал в Бресте: "Польскую школу" обвинили в "реабилитации нацизма"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by