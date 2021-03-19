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Утро пятницы. Основное за вчера, сегодня и погода
Источник материала: Onliner
Пока едете в метро в офис, идете сквозь пургу на мануфактуру, выгоняете ребенка во мрак в школу, возвращаетесь с утренней дойки — закрепляем имеющуюся реальность. Вспоминаем основное, что было вчера, и пошире расставляем ноги, встречая несущиеся на нас выходные.
Что было
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«Альфа-банк» (российский)
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А пока ждем, можно посмотреть на стрельбы во время российско-белорусских учений под Нижним Новгородом.
Погода на 19 марта
Сегодня некоторым надо немножко похлебать месиво из дождя и снега. Днем от минус 1 до плюс 5. Гололедицу утром никто не отменял.
Вечером расскажем подробнее о ситуации на погодных фронтах.
Бесполезная цифра дня
Крупный беловежский зубр (920 кг) весит как 146 котиков нашего корректора. Или как 15 корректоров. Задание на утро: сколько котиков весит корректор?
(будет дополнено)
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