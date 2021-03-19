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Утро пятницы. Основное за вчера, сегодня и погода

19.03.2021 07:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пока едете в метро в офис, идете сквозь пургу на мануфактуру, выгоняете ребенка во мрак в школу, возвращаетесь с утренней дойки — закрепляем имеющуюся реальность. Вспоминаем основное, что было вчера, и пошире расставляем ноги, встречая несущиеся на нас выходные.

Что было

Прокуратура выдвинула мощный пакет идей по борьбе с экстремизмом. Ситуация хороша тем, что дает много простора в трактовках, что считать, собственно, экстремизмом. Важно, кто считает.

«Альфа-банк» (российский) взялся выслеживать тот самый загадочный кол-центр, из которого какие-то люди с рязанским говором обзванивают в том числе и белорусов, подбираясь к их карточкам.

Тихановская таки выступила с заявлением и призвала ко всенародному голосованию. Как сформулирован вопрос и куда жать — читайте тут.

Оказывается, официальные флаги, которыми оборудованы теперь крыши некоторых мятежных жилкомплексов, снабжены сигнализацией. Это выяснилось после очередной серии приключений в «Новой Боровой». Туда приехала милиция с пистолетами наголо из-за промышленных альпинистов, занимавшихся своими делами.

Между Байденом и Путиным разгорелась нешуточная перепалка. Один слишком дерзко сказал «угу», другой жестко ответил детской присказкой. Заодно отозвал посла. Хоть бы войны за гаражами не было... Вы же пока проверьте: смогли бы достойно участвовать в такой дискуссии на высшем уровне? (Там развивающий тест по детским пословицам.)

Что происходит в мире и стране

Наступил сезон девичьих конкурсов. Теперь посыплются, как из рога изобилия. В Гомеле выбрали студенческую «Принцессу». Без «мусорного» фешена не обошлось, он обязателен.

Утро пятницы. Основное за вчера, сегодня и погода

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, похоже, таки ушел на пенсию. Правда, о завершении карьеры он говорил еще в прошлом октябре.

Гомельская группа TORF (инкарнация ТТ-34) обещает сегодня показать новый клип — странный, но радостный (в их понимании радости, конечно).

А пока ждем, можно посмотреть на стрельбы во время российско-белорусских учений под Нижним Новгородом.

Погода на 19 марта

Сегодня некоторым надо немножко похлебать месиво из дождя и снега. Днем от минус 1 до плюс 5. Гололедицу утром никто не отменял.

Утро пятницы. Основное за вчера, сегодня и погода

Вечером расскажем подробнее о ситуации на погодных фронтах.

Бесполезная цифра дня

Крупный беловежский зубр (920 кг) весит как 146 котиков нашего корректора. Или как 15 корректоров. Задание на утро: сколько котиков весит корректор?


(будет дополнено)

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Теги: Гомель
 
 
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Пока едете в метро в офис, идете сквозь пургу на мануфактуру, выгоняете ребенка во мрак в школу, возвращаетесь с утренней дойки — закрепляем имеющуюся реальность....
 
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