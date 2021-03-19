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Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»

19.03.2021 07:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Весна, а значит, необходимо срочно проводить девичьи конкурсы грации, таланта и остальных добродетелей. Вчера в Гомельском государственном техническом университете имени Сухого из девяти претенденток выбирали «Принцессу-2021». Смотрим, как это происходило.

В программе были и творческие миниатюры, и обязательное дефиле, и «мусорный» фешен. Закончилось все поздно вечером.







Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»
Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»

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Весна, а значит, необходимо срочно проводить девичьи конкурсы грации, таланта и остальных добродетелей. Вчера в Гомельском государственном техническом...
 
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