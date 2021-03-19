Стартовал сезон конкурсов красоты. В Гомеле выбрали «Принцессу-2021»

Источник материала: Onliner

Весна, а значит, необходимо срочно проводить девичьи конкурсы грации, таланта и остальных добродетелей. Вчера в Гомельском государственном техническом университете имени Сухого из девяти претенденток выбирали «Принцессу-2021». Смотрим, как это происходило.

В программе были и творческие миниатюры, и обязательное дефиле, и «мусорный» фешен. Закончилось все поздно вечером.

















































































































