Топ-5 самых дорогих смартфонов, которые сейчас продаются в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Сейчас во всем мире и в Беларуси стартовал «сезон» начала продаж относительно недорогих «народных» смартфонов. Мы уже протестировали Samsung Galaxy A32 , Xiaomi Redmi Note 10 , на подходе еще несколько новинок. А что с самыми дорогими устройствами, продающимися у нас? Собрали пять таких телефонов и чуть подробнее рассказываем про них.

Для определения моделей открыли «Яндекс.Маркет» и Kupi.TUT.BY, регионом выбрали Минск и отсортировали устройства по дороговизне. Вот первая пятерка.





Диапазон цен: от 3,79 до 4,5 тысячи рублей за версию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Самый топовый на данный момент аппарат производителя в стандартном, а не раскладном форм-факторе. Разумеется, в активе все фишки вроде поддержки 5G-сетей, стереодинамиков, защиты от воды, eSIM, встроенной платежной системы и, например, возможности работы с фирменным пером S Pen.

В наличии также экран на 6,8 дюйма с режимом 120 Гц, процессор Exynos 2100 и батарея емкостью в 5000 мАч с быстрой проводной и беспроводной зарядкой. Основная камера состоит из модулей на 108 Мп, 10 Мп, 10 Мп и 12 Мп. Ее главная отличительная особенность — возможность снимать как с 3-кратным, так и 10-кратным оптическим зумом.

В общем, S21 Ultra — один из лучших смартфонов бренда, которые есть в его арсенале на данный момент. А такая цена во многом обусловлена модификацией с увеличенным объемом памяти. Почти уверены, что в вашем лэптопе «оперативки» меньше.





Диапазон цен: от 3,9 до 5,2 тысячи рублей за версию с 512 ГБ постоянной памяти.

Тут также все понятно: iPhone 12 Pro — один из двух флагманских смартфонов Apple с максимальным для этой модели объемом хранилища. Во время обзора модели казалось, что спрос на нее будет меньше в сравнении с другими «двенадцатыми». Но все оказалось иначе: именно на iPhone 12 Pro приходится ощутимая доля продаж, тогда как iPhone 12 mini показывает худшие результаты.

Основные характеристики нашего 12 Pro следующие: экран на 6,1 дюйма (правда, только 60 Гц), мощнейшая платформа с процессором Apple A14 Bionic, основная камера с тремя модулями (12 Мп каждая), а также сенсором LiDAR для максимально точного определения глубины объектов в кадре.

Разумеется, в активе есть стереодинамики, 5G, eSIM, Apple Pay, система разблокировки по лицу Face ID и другие флагманские особенности.





Диапазон цен: от 4,2 до 6,3 тысячи рублей за модификацию с 256 ГБ постоянной памяти.

Вопросов к ценообразованию этого гаджета мало. Вернее сказать так: девайс может позволить себе явно только небольшая часть пользователей, но и стоящих альтернатив у Fold2 просто нет. А за эксклюзивность и набор передовых технологий надо платить.

Ведь в активе у девайса гибкий экран на 7,6 дюйма с частотой в 120 Гц, внешняя панель на 6,23 дюйма (60 Гц) и запатентованный шарнирный механизм. Уже только из этого складывается большая часть цены, которую предлагают выложить за девайс. А ведь не стоит забывать и о программной составляющей, требующей специальной настройки ОС и оболочки для работы с раскладывающимся экраном.

При этом о других технических характеристиках вроде процессора и, скажем, объема оперативной памяти говорить в случае с Galaxy Z Fold2 хочется в последнюю очередь. Тут речь, скорее, о новом пользовательском опыте. Добавим лишь, что по «начинке» устройство мало чем уступает вышедшему позже Galaxy S21 Ultra.



Фото: engadget

Диапазон цен: от 4,3 до 5,8 тысячи рублей за версию с 512 ГБ постоянной памяти.

Добавить тут особо нечего, ведь 12 Pro Max — самый большой и технически продвинутый смартфон корпорации из Купертино с максимальным для модели объемом хранилища.

Особых отличий в характеристиках от обычного iPhone 12 Pro, если не брать в расчет экран на 6,7 дюйма (частота 60 Гц), в версии Max нет. Впрочем, одной важной особенностью девайс все же отличается: только в нем из всей актуальной четверки айфонов реализована технология стабилизации изображения со сдвигом матрицы. Она помогает еще более эффективно компенсировать движения рук как при съемке фото, так и видео — причем в том числе в темноте.

В остальном девайс повторяет младший 12 Pro. У него такой же процессор A14 Bionic, поддержка 5G, система Face ID, защита от воды, стереодинамики и прочее. Есть различие в объеме аккумулятора, но за счет увеличенной диагонали экрана большой разницы по времени автономной работы нет.





Диапазон цен: порядка 4,7 тысячи рублей.

Достаточно неожиданно в наш список ворвался и такой смартфон Huawei. Понятно, что в линейке P на момент публикации заметки он является топовым (просто вскоре представят серию P50), но его цена все равно немного поражает. Возможно, она обусловлена тем, что в Беларуси официальные продажи модели не идут — значит, устройство везут «серые» продавцы, устанавливающие собственные расценки.

Но сам по себе гаджет хуже от этого не становится. По сути, глобальная претензия к нему лишь одна: отсутствие сервисов Google. К сожалению, рекомендовать девайс к покупке абсолютно всем с учетом такой особенности не получается. Но зато в части основной камеры P40 Pro+ показывает класс. Первым массовым гаджетом, оснащающимся как 3-кратным, так и 10-картным оптическим зумом, стал именно он.

Из других интересных фишечек выделяется, например, керамический корпус. Конечно, смартфон защищен от попадания внутрь корпуса воды и пыли, а еще есть поддержка 5G-сетей. Правда, из-за керамики телефон получился достаточно тяжелым. Другие элементы (экран на 6,58 дюйма с 90 Гц, процессор Kirin 990 5G, батарея на 4200 мАч) вопросов не вызывают.