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Майк Тайсон назвал дату следующего боя

19.03.2021 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон рассказал, что следующий поединок проведtт 29 или 31 мая, передает "Чемпионат". При этом он не сообщил, кто станет его соперником.



Напомним, в ноябре 2020 года М.Тайсон провел бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом, пишет oxu.az. Восьмираундовый поединок завершился вничью.

На счету 54-летнего Тайсона 58 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, один поединок признали несостоявшимся.
 
 
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон рассказал, что следующий поединок проведtт 29 или 31 мая, передает "Чемпионат". При этом...
 
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