|
Майк Тайсон назвал дату следующего боя
Источник материала: Партизан
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон рассказал, что следующий поединок проведtт 29 или 31 мая, передает "Чемпионат". При этом он не сообщил, кто станет его соперником.
Напомним, в ноябре 2020 года М.Тайсон провел бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом,
На счету 54-летнего Тайсона 58 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, один поединок признали несостоявшимся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон рассказал, что следующий поединок проведtт 29 или 31 мая, передает "Чемпионат". При этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)