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Минималка в Беларуси - самая низкая в Европе
Источник материала: Партизан
С 1 января в Беларуси размер минимальной зарплаты увеличен до 400 рублей. Это, за вычетом подоходного налога составляет в эквиваленте 110 евро.
Для сравнения: в Украине минимальная зарплата сейчас чистыми 142 евро, в Молдове — 119.
В других соседних государствах,
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С 1 января в Беларуси размер минимальной зарплаты увеличен до 400 рублей. Это, за вычетом подоходного налога составляет в эквиваленте 110 евро.
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