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Минималка в Беларуси - самая низкая в Европе

19.03.2021 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 января в Беларуси размер минимальной зарплаты увеличен до 400 рублей. Это, за вычетом подоходного налога составляет в эквиваленте 110 евро.



Для сравнения: в Украине минимальная зарплата сейчас чистыми 142 евро, в Молдове — 119.

В других соседних государствах, пишет Thinktanks.by,  минималки также выше, чем у нас. В Польше минимальная зарплата чистыми составляет 442 евро, в Литве — 468, а в России - 120 евро.
 
 
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С 1 января в Беларуси размер минимальной зарплаты увеличен до 400 рублей. Это, за вычетом подоходного налога составляет в эквиваленте 110 евро.
 
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