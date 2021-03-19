ЕС поддержал инициативу Тихановской о голосовании по переговорам с властями

Европейский союз вслед за США поддержал инициативу белорусского демократического лидера Светланы Тихановской о проведении голосования по вопросу переговоров с властями.





«Мы полностью поддерживаем сегодняшний новый призыв к полноценному и инклюзивному диалогу между белорусскими властями и политической оппозицией, включая Координационный совет и членов белорусского гражданского общества, который приведет к проведению свободных и справедливых выборов в этом году под международным наблюдением, в том числе БДИПЧ [ОБСЕ]», — говорится в заявлении постоянного представительства ЕС в ОБСЕ, которое опубликовала миссия Германии в этой организации.

Только мирный и демократический процесс при наличии свободных СМИ и сильного гражданского общества может обеспечить принятие жизнеспособных решений и восстановить уважение демократии и фундаментальных свобод в Беларуси, считает ЕС.

В заявлении констатируется продолжающееся преследование в стране продемократического движения, гражданского общества и независимых медиа, осуждается насилие со стороны белорусских властей, содержится призыв к немедленному и безусловному освобождению и реабилитации всех политзаключенных и произвольно задержанных, в том числе правозащитников и журналистов.

«Белорусский народ требует перемен и хочет, чтобы с его голосом считались», — подчеркивается в заявлении постпредства ЕС.

18 марта Светлана Тихановская объявила о начале общенационального голосования на платформе «Голос» за организацию переговоров с представителями власти при международном посредничестве. По словам демлидера, нынешний кризис в стране можно разрешить мирным путем «через переговоры при международном посредничестве». Она подчеркнула, что общенациональное голосование запускается «не вместо уличных протестов», а вместе с ними.

По убеждению Тихановской, голос за переговоры — это «голос за спасение сотен заключенных, страдающих в тюрьме за свое мнение, шаг к государству, где уважают людей и их взгляды, где справедливые зарплаты и цены». «И что очень важно — это конкретный сигнал для международных партнеров к действию», — считает она.

За первые десять часов голосования в нем приняло участие более 390 тыс. человек.