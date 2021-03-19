«Клиенты сбивают цены, водители сидят без работы». Что сейчас твориться в грузоперевозках

Источник материала: ProBusiness

Грузоперевозки — не такое уж легкое занятие, каким может показаться на первый взгляд. В новом выпуске реалити-шоу «Примерь мой бизнес» от создателя YouTube-канала «Деньги не пахнут» , участника Клуба Про бизнес Александра Скрипченко и генерального партнера Клуба Про бизнес — МТБанка мы посмотрим на этот бизнес изнутри. С какими проблемами сталкиваются компании на всех уровнях и как их решают, нам расскажут собственники, которые поменялись «креслами» с одним условием — улучшить показатели в бизнесе соперника. Что из этого вышло — узнаем прямо сейчас! Поехали!

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Один из героев этого выпуска — Александр Бородачев — также является участником Клуба Про бизнес. В 2000-х он торговал компакт-дисками, а сейчас управляет компанией «Капасити».

В его парке пока только три машины, объема заказов даже на них не хватает, клиенты сбивают цены, водители бездельничают… Но планы у бизнесмена — грандиозные! Как правильно действовать в такой ситуации? Как бы на его месте добивался целей другой, более опытный бизнесмен, который уже руководит масштабным бизнесом?

На этот вопрос ответит второй участник шоу — Дмитрий Лаганцов, собственник «ТМФ-Транс». Его цель на сегодня — вывести компанию на лидирующие позиции в сфере грузовых малотоннажных перевозок. Справится ли с его бизнесом соперник и чему сможет научиться?

Но и это еще не все! Чтобы выжить в экстремальных условиях рынка сегодня, конкуренты создают эффективную коллаборацию, делятся опытом и помогают друг другу. Смотрите, что получилось у этих предпринимателей!

Внимание!

Вы тоже можете принять участие в реалити-шоу «Примерь мой бизнес» совершенно бесплатно, как сделал один из героев этого выпуска — Александр Бородачев! Для этого нужно присоединиться к нашему Клубу — сделать это можно, заполнив форму по ссылке .

Читайте также