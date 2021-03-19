|
«Клиенты сбивают цены, водители сидят без работы». Что сейчас твориться в грузоперевозках
19.03.2021 08:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Грузоперевозки — не такое уж легкое занятие, каким может показаться на первый взгляд. В новом выпуске реалити-шоу «Примерь мой бизнес» от создателя YouTube-канала
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Один из героев этого выпуска — Александр Бородачев — также является участником Клуба Про бизнес. В 2000-х он торговал компакт-дисками, а сейчас управляет компанией «Капасити».
В его парке пока только три машины, объема заказов даже на них не хватает, клиенты сбивают цены, водители бездельничают… Но планы у бизнесмена — грандиозные! Как правильно действовать в такой ситуации? Как бы на его месте добивался целей другой, более опытный бизнесмен, который уже руководит масштабным бизнесом?
На этот вопрос ответит второй участник шоу — Дмитрий Лаганцов, собственник «ТМФ-Транс». Его цель на сегодня — вывести компанию на лидирующие позиции в сфере грузовых малотоннажных перевозок. Справится ли с его бизнесом соперник и чему сможет научиться?
Но и это еще не все! Чтобы выжить в экстремальных условиях рынка сегодня, конкуренты создают эффективную коллаборацию, делятся опытом и помогают друг другу. Смотрите, что получилось у этих предпринимателей!
Внимание!
Вы тоже можете принять участие в реалити-шоу «Примерь мой бизнес» совершенно бесплатно, как сделал один из героев этого выпуска — Александр Бородачев! Для этого нужно присоединиться к нашему Клубу — сделать это можно, заполнив форму по
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грузоперевозки - не такое уж легкое занятие, каким может показаться на первый взгляд. В новом выпуске реалити-шоу «Примерь мой бизнес» от создателя YouTube-канала...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)