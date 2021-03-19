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Купил за 500, отреставрировал за 300. За сколько продают необычный ИЖ-пикап?
Источник материала: Onliner
Автомобили ИЖ-2715 вряд ли нуждаются в каком-то особом представлении. И пусть их лучшие годы уже давно в прошлом, в Беларуси эти машины встречаются все еще довольно часто. Однако экземпляр, который мы рассмотрим в данном материале, весьма примечателен. Чем именно? Как минимум тем, что это пикап — так даже в документах указано. А началось преобразование машинки, достойной называться янгтаймером, с того, что владелец Вячеслав решил подготовить ее для регулярных поездок на турслеты.
— Я работаю в хлебпроме, — хозяин автомобиля начал рассказ издалека. — Каждый год, летом, мы устраиваем туристические слеты — на Немане или еще где-нибудь. Преимущественно для поездок на эти сходки я и купил ИЖ 1985 года выпуска у одной бабушки из Витебска. Случилось это осенью 2015 года. Владелица откровенно не знала, что делать с этим транспортом, ну я и купил его за $500. Состояние, кстати, было вполне приемлемым. Не скажу точно, какой пробег, ведь счетчик старый и обнуляется после 99 999 км. Когда я покупал автомобиль, то счетчик показывал 21 000 км. Сколько там на самом деле, уже невозможно установить. До Минска машина добралась своим ходом, только бензин под конец пути вдруг закончился. Дело в том, что датчик топлива не работал, поэтому я даже не в курсе был, сколько там оставалось.
Сперва автомобиль требовалось зарегистрировать, и с этой формальностью, по словам владельца, возник интересный момент. Это, пожалуй, единственная такая машина, которая оформлена как пикап. В документах именно так и значится: тип транспортного средства — «Грузовой. Пикап». Сначала в ГАИ не хотели оформлять, но в итоге все получилось.
Работы по восстановлению велись в течение всего следующего года силами Вячеслава и одного его знакомого.
— Почти каждый день после основной работы приходил и занимался машиной, — вспоминает автолюбитель. — Снял обшивку, переваривал, красил... Я ведь по образованию механик. Поскольку все работы проводил сам, то и по затратам вышло немного — около $300. Да и то половина этой суммы ушла на новую резину. Что касается покраски, то в паспорте изначально был указан желтый цвет. А я, когда перекрашивал, из палитры выбрал самый яркий из оттенков этого цвета. Товарищ, который мне помогал, еще добавил пигмент, и получился в итоге перламутровый желтый. На свету этот перламутр лучше видно.
Сиденья пришлось заменить, потому что те, которые были, находились в плачевном состоянии. Повезло — новые мне достались даром. Фары поставил от Volkswagen Golf — вошли как родные. Установил колонки S30 позади сиденья (обычно там лежит запаска, но я переместил ее в кузов). Задние двери, поскольку они высокие, я просто распилил напополам. Диски хотел установить литые, но по размеру ни одни не подходили — просто так, без дополнительного вмешательства, не поставишь. Квадратный номер тоже не вышло получить — были в наличии либо для прицепов, либо для легковушек.
На турслетах ИЖ Вячеслава неизменно привлекает к себе внимание. Мужчина с улыбкой говорит: «Есть там у нас такое понятие — украшение своей поляны. Часть конкурсной программы. Так вот моя машина всегда в центре стоит. Нам даже баллы за нее повышают. Можно перевозить много необходимых для подобных мероприятий мелочей: мангалы, казаны, переносную баню. Жаль только, что последний год автомобиль простаивает, так как не было турслетов. Кроме „походов“, на ИЖе я разве что езжу на дачу — в качестве повседневной машины использую Subaru Forester 2001 года выпуска. В общем-то, простои и стали главной причиной продажи».
На ретропарады и автомобильные выставки свой проект Вячеслав не возил — как сам признается, даже не думал об этом. Однако не исключает такой возможности в будущем, если ИЖ все же останется у него: «Когда еду, то довольно часто ловлю взгляды как пешеходов, так и других водителей. Может, и стоило бы попробовать поучаствовать в каком-нибудь мероприятии».
В качестве цены владелец указал сумму в чуть более 2500 рублей. Отвечая на вопрос о звонках потенциальных покупателей, Вячеслав не скрывает, что многие набирают просто «поприкалываться»: «Один человек, например, позвонил и сказал, что за такие деньги может купить себе минивэн Chrysler. Ну пожалуйста, пускай. А как-то раз предложили перенести мой ИЖ на раму джипа. Интересное предложение было, не скрою. Но не могу сказать, что я прямо хочу продать машину. Получится — хорошо, а не получится — так я сильно не расстроюсь».
Сейчас автомобилист не может точно сказать, хочет ли повторить свой опыт восстановления транспортного средства на другом проекте. «Если будет время, то можно попробовать», — ответил Вячеслав.
хетчбэк, бензин 1.5 л, механическая, задний привод
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синий, хетчбэк, бензин 1.5 л, механическая, задний привод
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Автомобили ИЖ-2715 вряд ли нуждаются в каком-то особом представлении. И пусть их лучшие годы уже давно в прошлом, в Беларуси эти машины встречаются все еще...
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