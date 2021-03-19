Суперзрелище о добре и зле. Посмотрели «Лигу справедливости Зака Снайдера» (видео)

Источник материала: Onliner Вчера мы посмотрели фильм, о судьбе которого Netflix может снять сагу, по масштабам не уступающую «Игре престолов». Если не помните, то «Лига справедливости» уже выходила в кинотеатрах три года назад. У Onliner даже была рецензия на него. Но сегодня совсем другое дело: и в кинотеатр идти не надо, и фильм стал совсем другой. И это почти бесконечный четырехчасовой визуальный кайф.

От «мыла» до оперы. Фантастическая судьба «Лиги справедливости»

Над мегафильмом начали работать еще в 2010-х. Наверняка Зак Снайдер планировал, что эта работа станет его magnum opus. Замах немал, если учитывать, что мы говорим о режиссере близких к гениальности с точки зрения визуала «300 спартанцев», «Хранителей» и «Запрещенного приема».





После довольно успешного проката «Человека из стали» ему доверили развитие киношной комикс-вселенной DC. Снайдер немедленно настроил грандиозных планов. Та же «Лига справедливости» должна была выйти в двух частях. Однако по мере продвижения работ над блокбастером планы приходилось корректировать, причем не в лучшую сторону.

Сегодня мало кто точно знает, что произошло между Заком Снайдером и боссами Warner Bros. Зато известно, что в какой-то момент голливудские кошельки засомневались в способности режиссера снять блокбастер, который соберет огромную кассу. Стали менять сценарий, «зарезали» вторую часть «Лиги», а к Снайдеру приставили, по сути, надсмотрщиков в лице пары новых продюсеров, которые ежедневно должны были контролировать все, что происходит на съемочной площадке.





Поговаривают, что конфликт между режиссером и продюсерами разгорелся из-за разного видения стилистики «Лиги справедливости». Зак Снайдер рассчитывал на мрачную эстетику в стиле DC, тогда как в Warner Bros., ориентируясь на успехи кинокомиксов Marvel, захотели более красочный и веселый блокбастер.

В итоге Снайдер ушел из проекта на этапе постпродакшена. Сам он заявил, что не может работать над фильмом из-за недавней смерти дочери. Лишь позже выяснилось, что Зака, по сути, «ушли». До этого он успел показать черновой вариант ленты студийным боссам, которые остались крайне недовольны увиденным. Они в срочном порядке вызвали Джосса Уидона (между прочим, режиссера «Мстителей»).

Тот принялся перекраивать сценарий, выбрасывать «лишние» эпизоды и пытаться заткнуть появившиеся на их месте дыры тем, что попадется под руку. Позднее Уидон вспоминал, что у него тоже по многим вопросам были связаны руки. В итоге он не успел отснять несколько ключевых эпизодов и закрыл глаза на недоделанные спецэффекты (лицо Супермена с «отфотошопленными» усами — это что-то с чем-то). И это все о фильме, на производство которого уже потратили больше $300 млн!





Релиз «Лиги справедливости» решили не переносить. Студия была готова к полному провалу. Впрочем, с учетом того бардака, который сопровождал процесс производства блокбастера, итог вышел не таким уж страшным. Да, от «Лиги справедливости» ожидали большего, а получили стандартный кинокомикс с тупыми диалогами, юмором уровня «рука-лицо» и более-менее сносными спецэффектами. Такое делают пачками, и зрители смотрят как ни в чем не бывало.

Прокат «Лиши справедливости» даже почти сумел отбить затраты с учетом маркетинга. То есть о полном провале речи не шло. Warner Bros. несколько десятков миллионов долларов потеряла, но была готова к гораздо худшему исходу.

Тем временем фанаты Зака Снайдера требовали режиссерской версии долгожданной ленты. Тем более сам Зак заявил, что в прокатную версию попала лишь четверть того материала, что он отснял. Появилась петиция на change.org, которую подписали почти 180 тыс. человек. К своеобразному флешмобу присоединились актеры оригинального фильма.





Общественность надавила на Warner Bros., плюс там, скорее всего, увидели возможность покрыть новые расходы запуском режиссерской версии «Лиги». В конце концов Заку Снайдеру дали $70 млн и полную творческую свободу. Фанаты в восторге, а «Лига справедливости Зака Снайдера» спокойно лежит в сети, где ее можно посмотреть за три копейки, а то и вовсе бесплатно.

В кинотеатре такое зрелище и правда сложно одолеть: кино идет четыре часа! Зато дома посмотрел фильм залпом. А перед этим пересмотрел «Лигу справедливости» трехгодичной давности. Итого шесть часов. Что же получилось из всей этой затеи?

Самый зрелищный блокбастер. Для нефанатов

Для тех, кто не смотрел «Лигу» 2017 года, смотреть ее не стоит. «Лига справедливости Зака Снайдера» — самостоятельное кино, которому не нужно сравнение с предшественником.





История тривиальна. Умер Супермен, вся планета грустит, а тут еще и заморские пришельцы узнали о таком лакомом кусочке, как наша планета. Отстоять честь землян призваны супергерои. Их на протяжении почти всего фильма собирает Бэтмен, который особенно сильно печалится о Супермене.

Собственно, по своей структуре лента примерно на две трети состоит из представления каждого из героев Лиги. Последняя треть — финальная битва и странный эпизод с участием Джокера. Пожалуй, последние 20 минут — основная претензия к «Лиге справедливости Зака Снайдера». Откровенно лишняя сцена, без которой режиссерская версия не потеряла бы ровным счетом ничего.

Зато знакомиться с главными героями интересно. Благо хронометража на этот раз хватает, чтобы раскрыть характеры того же Киборга, Флэша, Аквамена, Чудо-женщины. Ничего необычного или выдающегося, но это хотя бы просто хорошо прописанные персонажи, у каждого из которых есть внятная мотивация для своих порой странных поступков.





Впрочем, это кино стоит смотреть не столько ради отношений между супергероями, сколько ради картинки. Чего у Зака Снайдера не отнять, так это чувства прекрасного. Он не стесняется боевых сцен, не маскирует их ускоренной съемкой, а наоборот, постоянно смакует детали в «слоумо». В какой-то момент даже начинает казаться, что замедленных сцен здесь чересчур много. Наверное, это все из-за непривычно продолжительного хронометража.

Доставляет мрачный стиль режиссера, которым он отметился еще во времена «300 спартанцев». Эта игра с темными светофильтрами и киберэстетикой нет-нет да и заставляет палец тянуться к кнопке «Пауза». Скриншоты можно набивать каждую секунду, обои на рабочий стол насобираешь про запас на годы вперед. Порой кадры смотрятся чересчур пафосно, но, черт возьми, они всегда просто красивы.

Вряд ли ошибусь, если скажу, что это самый зрелищный фильм за последние несколько лет. Снайдер с удовольствием отрывается и чуть ли не каждый кадр старается насытить графикой или хотя бы красивыми видами. Здесь нет пространных диалогов и прочих атрибутов современных блокбастеров, которые заполняют время между парой боевых эпизодов. Нет, фактически все четыре часа — безостановочный экшен, который Зак вместе со зрителями с удовольствием рассматривает со всех сторон.





Удивительно, но даже простенький сюжет с позиции сегодняшнего дня воспринимается не с такой снисходительной улыбкой, как три года назад. Простая история противостояния чистого добра и очевидного зла безо всяких полутонов нынче цепляет куда больше. На одной стороне — Чудо-женщина с напарниками, на другой — рогатый захватчик с бандой крылатых отморозков. Одни пытаются отстоять общечеловеческие идеалы, другие хотят поработить всех и вся. Все вроде бы просто, но в то же время сложно, как и в любом веками формировавшемся цивилизационном мифе.

Зак сделал все, что мог. Для фанатов

Если вы фанат вселенной DC и/или фильмов Зака Снайдера, а также если вы с болью и непониманием встретили «Лигу справедливости» 2017 года, то режиссерская версия должна понравиться вам куда больше. Ради этого Снайдер потратил десятки миллионов долларов, пару лет жизни и несколько диоптрий в чтении фанатских пожеланий и возмущений.

Итог отличается от предшественника не менее чем на 97%. Зак переснял несколько эпизодов, убрал кучу сцен и добавил новых, переработал спецэффекты, в буквальном смысле вырезал несколько персонажей и разнообразил картину другими героями, изменил мотивацию, перелопатил сюжет, насытил фильм какой-никакой логикой и последовательностью, выбросил тупые шутки, сгустил краски.





Фактически от ленты 2017 года осталась общая канва об основании Лиги справедливости и борьбе со Степным Волком. Все остальное изменилось. Главный антагонист выглядит совершенно по-другому, а из его логова наконец-то убрали дурацкую семейную историю из советского городка, похожего то ли на Чернобыль, то ли на Островец.

Сильно похорошели главные экшен-сцены, включая битву в коллекторе и противостояние членов Лиги с воскресшим Суперменом. Ключевая баталия ближе к концу тоже расцвела новыми красками и акцентами. Заодно Зак Снайдер объяснил многие эпизоды, которые вызывали вопросы и недоумение у фанатов. Есть ответы на вопросы и про костюм Аквамена, и про суть конфликта между воскресшим Суперменом и Киборгом, и про первую битву с пришельцами.





Убрали почти все самые дурацкие сцены, от которых три года назад кровь сочилась из глаз и ушей. Теперь парадемоны не чуют страх (сколько из-за этого было позорных моментов в фильме трехлетней давности!) и не оставляют после своей смерти подсказок супергероям. Флэш перестал бояться жуков, а Степной Волк в конце почти выигранной битвы не исчезает с дурацкими фразами вроде «Вы мне надоели, мама зовет». Отныне Киборг— это не лишний персонаж, а чуть ли не ключевой и самый интересный герой ленты. А Флэш не раздражает чрезмерным кривлянием.

Практически все, к чему у нас были претензии три года назад, в «Лиге справедливости Зака Снайдера» либо исчезло, либо добротно замаскировано. Теперь это чистое удовольствие для глаз, визуальное пиршество, от которого не отвлекают кривой монтаж, тупые диалоги и дурацкий неуместный юмор.

8 Оценка автора Нынешняя «Лига справедливости» — типичная работа Зака Снайдера, за которую ему уж точно не будет стыдно. Отменное развлечение, один из самых зрелищных блокбастеров за последние несколько лет, классическая история о борьбе добра и зла, которая, несмотря на простоту, воспринимается особенно остро.