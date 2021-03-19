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До 11 мест в салоне: новые подробности о минивэне Hyundai Staria

19.03.2021 08:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вслед за недавней публикацией тизеров Hyundai раскрыла новые подробности о будущем минивэне Staria, который придет на смену модели H-1.


В Hyundai отмечают, что Staria «предназначена как для семейных, так и для деловых поездок» и будет предлагаться с различными вариантами компоновки салона. При его создании дизайнеры вдохновлялись салоном круизного лайнера — большие панорамные окна создают простор и приятную атмосферу для седоков. А их в общей сложности может быть 11, также предусмотрены версии с 7 и 9 посадочными местами.


В исполнении Premium внешность минивэна отличается ячеистым рисунком радиаторной решетки, хромированным декором, особой графикой задних фонарей (в фирменной стилистике «параметрических пикселей») и 18-дюймовыми колесными дисками с ромбовидным дизайном.



Топовая семиместная (с тремя рядами сидений) модификация Staria Premium будет отличаться не только роскошной отделкой, но и раздельными креслами второго ряда со специальным режимом «релаксации» и подставками для ног. В 9-местном (с четырьмя рядами) варианте сиденья второго ряда могут разворачиваться на 180 градусов — в сторону пассажиров третьего ряда.


В «базе» для Staria Premium заявлены мультимедиасистема с 10,25-дюймовым экраном, сенсорная панель для управления «климатом» и контурная подсветка салона (доступны 64 цветовых оттенка). Никакой информации о силовых агрегатах Hyundai по-прежнему не предоставила.


Прочие подробности о Staria появятся в ближайшее время — мировая онлайн-премьера нового минивэна состоится в первой половине 2021 года.

 
 
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Вслед за недавней публикацией тизеров Hyundai раскрыла новые подробности о будущем минивэне Staria, который придет на смену модели H-1.
 
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